Pega primero PSG a Bayern con doblete de Mbappé

MÚNICH, ALEMANIA.- El Paris Saint Germain puso contra las cuerdas al campeón de Europa.

De la mano de Kylian Mbappé, Neymar y un impresionante Keylor Navas, el PSG venció 3-2 de visitante al Bayern Munich, por la ida de Cuartos de la Champions League en la Allianz Arena, en la reedición de la anterior Final del torneo continental.

El club parisino brilló en un cotejo donde los porteros regalaron un concierto de atajadas, bajo aguanieve durante el primer tiempo.

Mbappé se apuntó un doblete (3′ y 68′), mientras que Marquinhos hizo el otro tanto, al 28′; Neymar aportó dos asistencias y fue un dolor de cabeza para el Bayern, que tuvo que bajarlo a patadas.

Mbappé abrió el marcador con un disparo que Neuer no supo contener pues el balón se le coló entre las piernas y se fue al fondo de las redes.

Marquinhos haría el segundo al recibir sin marca, tras un servicio de Neymar que rompió la línea de fuera de lugar, para empujar solo ante Neuer.

Cuando parecía que el PSG podía dejar noqueado al Bayern para buscar el boleto a Semifinales en París, el club bávaro volvió a tirar de su historia.

Choupo-Moting se levantó y metió cabezazo para batir a Navas que ya había desviado en tres ocasiones; antes de que Thomas Muller igualara, con un remate de cabeza, tras aparecer sin marca, luego de un centro a balón parado de Joshua Kimmich.

Pero Mbappé no quiso la igualdad y sacó disparo en los linderos del área para batir a Neuer, que también había sacado varias.

El Bayern cerró encima pero ya no tuvo contundencia, como un remate de David Alaba que pasó por un lado, al 86′.

De esa manera, el Paris Saint Germain se desquitó de la Final que perdió y podría dejar en el camino al Bayern Múnich incluso perdiendo 1-0, por los goles de visitante.

La vuelta se disputará el martes 13 de abril en el Parc des Princes.

Las dos caras

El delantero francés Kylian Mbappé aseguró irse contento con el resultado y el trabajo que mostró el equipo.

“Es una gran actuación colectiva antes de todo, yo me he beneficiado del trabajo colectivo. Me gustan estos partidos, no siempre me han sonreído, pero me gusta ser decisivo”, dijo Mbappé.

Por su parte, el alemán Thomas Muller dijo que ya no queda pensar en lo que pasó y enfocarse en la remontada en París.

“Podemos hablar de los goles encajados, pero nuestro juego es marcar, si ganamos 5-3 ó 6-3 no es la misma historia. Ahora tenemos que remontar está claro”, señaló Muller.

Hubo suerte

“Tuvimos la pizca de suerte que hay que tener”, reconoció el técnico del PSG Mauricio Pochettino este miércoles tras ganar 3-2 al Bayern Múnich, en la ida de cuartos de Champoins, en un partido en el que los alemanes dispararon a puerta en 31 ocasiones.

Al equipo parisino solo le hicieron falta seis para marcar tres goles. “Fuimos un equipo sólido, con una buena mentalidad, combativo y con el talento de marcar tres goles en un terreno en el que es muy difícil ganar”, declaró el argentino.

“Los jugadores merecen un crédito enorme. Tuvimos la pizca de suerte que hay que tener. Les dije ‘bravo’ a los jugadores, han hecho un esfuerzo excepcional en un calendario de locos”, señaló sobre la multiplicación de partidos.

La vuelta de la eliminatoria de cuartos entre los dos últimos finalistas de la Champions -victoria alemana- se disputará el próximo martes.

“Ahora tenemos que recuperar la energía en los próximos días antes de jugar con el Estrasburgo el sábado”, señaló Pochettino.

“Luego quedan 90 minutos, el resultado nos es favorable, pero sabemos que será extremadamente difícil de alcanzar las semifinales”, añadió.