Pega MLS primero a Liga MX en la Concachampions

MONTREAL.- La MLS le volvió a propinar un duro golpe a uno de los clubes de la Liga MX.

El Montreal le dio un baile a Santos Laguna para eliminarlo en los Octavos de Final de la Concachampions, luego de golearlo 3-0 en casa, dejando un global de 3-1.

El proyecto de Pedro Caixinha no camina. El técnico portugués, campeón con la escuadra lagunera en 2015, ni siquiera pudo estar en la banca tras dar positivo a Covid-19.

El «Forcado» tiene a su equipo en el último lugar de la Liga MX y ahora fue echado de la justa de la Concacaf con un encuentro para el olvido, que apenas a los 9 minutos ya lo tenía en desventaja, luego de una mala salida de Carlos Acevedo, que no le pudo ganar el balón a Romell Quioto, quien puso el 1-0.

Santos no reaccionó y al 21′ concedió una diana más con un golazo de Djordje Mihailovic, quien tomó el balón en la esquina derecha del área grande, y con un control orientado se fue quitando defensas hasta que mandó un fuerte disparo al primer palo del arquero.

Los laguneros bajaron los brazos pues, aunque solo necesitaban una diana para meterse a los Cuartos de Final, no dejaron de lloverles balones en el área de Acevedo, quien tuvo un par de buenas atajadas para mantener a su equipo con vida. Sin embargo, la zaga guerrera no aguantó los embates y al 60′ le cayó la diana que selló el triunfo después de una buena triangulación que acabó con un fuerte tiro de Ismael Kone.

El cuadro canadiense se medirá al triunfador de la llave del Cruz Azul vs. Forge.

SIN EXCUSAS

El arquero de Santos Carlos Acevedo declaró que el equipo ha caído en la ansiedad de querer salir adelante, situación por la que se encuentra en el último lugar de la Liga MX y hoy fuera de la Concachampions.

«No hay excusas, la realidad es que somos casi la misma plantilla, obviamente estamos desconcentrados, estamos ansiosos por querer demostrar cosas y hoy en día no se nos da nada literalmente, por supuesto que hay una preocupación dentro del plantel, existe, no sé cómo llamarlo? pero la única manera de poder salir adelante es trabajar, estoy sin palabras, no sé qué decir. Hoy en día no se nos da nada», declaró

El guardameta subrayó que el grupo está de capa caída, pero confía en que levantará el domingo contra Cruz Azul en el certamen local.

«La vida te da segundas oportunidades todos los días, a pesar de las malas circunstancias siempre sale el sol y el domingo tenemos un partido ante Cruz Azul, que ha hecho bien las cosas, se abre otra posibilidad de hacer un buen partido y hacer las cosas bien. El equipo está dolido, derrotado en el vestidor, con mucha preocupación porque era un deseo y anhelo seguir en esta Copa», declaró.