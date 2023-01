Patrick Mahomes encabeza el homenaje a Damar Hamlin

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana 18 de la NFL comenzó con el duelo entre Las Vegas Raiders y Kansas City Chiefs. En la ceremonia del himno nacional de Estados Unidos y en la previa del partido, se realizaron homenajes al safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, quien se encuentra en condición crítica desde el lunes.

Los Chiefs ya aseguraron el título del Oeste en la AFC al derrotar a los Texans en la semana 15 y los Raiders están eliminados tras caer ante San Francisco la semana pasada. Al ser de los pocos juegos en los que no hay nada en juego esta semana, los reflectores se los llevó el homenaje a Damar Hamlin.

Quite the moment in Vegas to honor Damar Hamlin. 👏💙 pic.twitter.com/BicYRiaqZd

— NFL (@NFL) January 7, 2023