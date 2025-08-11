Palou aseguró su cuarto título de IndyCar

ARCHIVO - Alex Palou posa con el trofeo de campeón de las Indy 500, el lunes 26 de mayo de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy)

Alex Palou aseguró su cuarto campeonato de la IndyCar en las últimas cinco temporadas el domingo en el Portland International Raceway cuando el mexicano Pato O’Ward, quien también contendía al título, perdió potencia al inicio de la carrera.

O’Ward comenzó desde la pole y era el único piloto matemáticamente elegible para vencer a Palou por el campeonato. El español llegó al domingo con una cómoda ventaja de 121 puntos sobre O’Ward en la clasificación y, siempre que saliera de Portland con una ventaja de 108 unidades, aseguraría el campeonato en la primera de tres carreras consecutivas para cerrar la temporada.

Aseguró la Copa Astor apenas 22 vueltas después de iniciada la carrera en el circuito de Portland, cuando O’Ward tuvo un problema electrónico en su Arrow McLaren Chevrolet y tuvo que hacer una parada en boxes no planificada. Regresó a la pista con nueve vueltas de desventaja respecto a los líderes.

Palou terminó tercero, O’Ward acabó en el puesto 25 y el español tiene el título asegurado con dos carreras restantes en la temporada de IndyCar y una ventaja insuperable de 151 puntos.

Palou fue combativo en la parte final de la carrera y corrió de manera innecesariamente agresiva en ocasiones, incluso saliéndose de la pista a falta de cuatro vueltas y compitiendo en un duelo de velocidad con Christian Lundgaard por la posición.

Palou ha ganado sus cuatro campeonatos con Chip Ganassi Racing y se llevó este, su tercero consecutivo, al comenzar la temporada con una victoria en las dos primeras carreras del año, marcando el ritmo para que Ganassi ganara su 17mo título de IndyCar en 30 años. Los 17 campeonatos igualan a Penske Racing.

Doce de los títulos de IndyCar de Ganassi han llegado en los últimos 17 años, comenzando con la brillante temporada de Scott Dixon en 2008, en la que logró una racha similar a la de Palou este año. Dixon en 2008 ganó seis carreras, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis, seis poles y el primero de sus seis campeonatos.

“No podría estar más feliz en este momento. Ha sido una temporada increíble, cinco años increíbles con CGR”, dijo Palou.

Solo A.J. Foyt (siete) y Dixon (seis) tienen más campeonatos que Palou, quien se destacó esta temporada al ganar en óvalos, demostrando finalmente que es un piloto completo. Eso era evidente hace años, y está involucrado en una demanda civil de $30 millones por incumplimiento de contrato con Arrow McLaren por no cumplir un acuerdo para unirse a ese equipo.

En cambio, ha permanecido leal a Ganassi y este año, Palou ganó cinco de las primeras seis carreras, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis que le habían eludido en cinco intentos anteriores. Esa victoria en el Brickyard cimentó el camino del español hacia otro campeonato y ha sido intocable desde entonces.

Palou llegó a Portland con un máximo de la serie de ocho victorias, cinco poles, 11 finales entre los cinco primeros en 14 carreras, 563 vueltas lideradas y un promedio de finalización de 1.2. Aumentó esos números el domingo.

Palou se unió a Dario Franchitti, Sebastien Bourdais y Ted Horn como los únicos pilotos en la historia de la serie en ganar tres títulos consecutivos. Pero, con dos carreras más esta temporada, Palou tiene la oportunidad de igualar el récord de IndyCar de victorias en una temporada establecido en 10 por Foyt en 1964 y Al Unser en 1970.

Perdió su oportunidad de romper el récord de más victorias en una temporada el domingo cuando Will Power ganó en Portland. Fue la primera victoria de la temporada para la flota de Penske, que ha estado en una mala racha todo el año y no consiguió su primera victoria hasta la 15ª de 17 carreras.

Fue apropiado que la victoria decisiva viniera de Power, el más constante del trío de Penske esta temporada, que también es un año de contrato para el australiano. El equipo no ha mostrado movimiento hacia extender a Power para el próximo año a pesar de su larga historia con el equipo, años de victorias y su desempeño como posiblemente el mejor de los pilotos de Penske este año.

No discutió su futuro después de la victoria, pero sí reconoció sus años de gratitud a Penske y al patrocinador de larga data Verizon.

“He tenido una gran carrera con Verizon y Penske”, dijo, “así que realmente, realmente disfruté ganar para los muchachos y todos con los que he trabajado durante mucho tiempo”.

Power, quien cumplió 44 años este año, ha estado con Penske desde 2009 y ganó una Indianápolis 500, dos títulos de IndyCar y sus 45 victorias en su carrera lo ubican en el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos. Power también ostenta el récord de más posiciones de pole en la historia de la serie con 71.