Pakistán dice que será anfitrión de conversaciones entre EU e Irán

Residentes inspeccionan su casa después de que fuera alcanzada por un misil iraní en Eshtaol, en el centro de Israel, el sábado 28 de marzo de 2026. (AP Foto/Maya Levin)

Residentes inspeccionan su casa después de que fuera alcanzada por un misil iraní en Eshtaol, en el centro de Israel, el sábado 28 de marzo de 2026. (AP Foto/Maya Levin)

ISLAMABAD, Pakistán.- Pakistán anunció el domingo que pronto será anfitrión de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no ha habido confirmación de Washington ni de Teherán, y no estaba claro si las conversaciones serían directas o indirectas.

“Pakistán está muy feliz de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en la facilitación de Pakistán” de las conversaciones que tendrán lugar en los “próximos días”, declaró el ministro de Exteriores Ishaq Dar en un discurso televisado después de que los principales diplomáticos de Turquía, Egipto y Arabia Saudí se reunieran en Islamabad.

Los ministros, dijo Dar, respaldaron los esfuerzos de paz de Pakistán y tienen previsto reunirse el lunes para discutir el fin de la guerra. El Ministerio de Exteriores no respondió a preguntas sobre el anuncio.

Pakistán ha surgido como mediador al tener relaciones relativamente buenas tanto con Washington como con Teherán. Funcionarios paquistaníes han dicho que su esfuerzo público sigue a semanas de diplomacia silenciosa, aunque han ofrecido pocos detalles.

Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf desestimó las conversaciones en Pakistán como una tapadera después de que unos 2.500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios llegaran a Oriente Medio. Dijo que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre”, según medios estatales.

En Israel, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que el ejército ampliará su invasión de Líbano, expandiendo la “franja de seguridad existente” mientras ataca al grupo armado Hezbollah. No hubo detalles.

La guerra ha amenazado los suministros mundiales de petróleo, gas natural y fertilizantes y ha interrumpido los viajes aéreos. El control de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados y los precios y ahora la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes respaldados por Irán podría amenazar el transporte marítimo en otra vía fluvial crucial, el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo.

“No sabemos en qué momento nuestras casas podrían ser atacadas”, indicó Razzak Saghir al-Mousawi, de 71 años, al describir ataques aéreos implacables mientras iraníes que cruzaban hacia Irak instaban a Estados Unidos a poner fin a la guerra. “Definitivamente tengo miedo”.

Más de 3.000 personas han muerto en la guerra que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó los ataques de Irán contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico vecinos. La guerra continúa también en el frente digital.

Pakistán acoge a ministros de Arabia Saudí, Turquía y Egipto

Pakistán informó que los ministros de Exteriores se reunieron en Islamabad sin participación de Estados Unidos ni de Israel, días después de que el gobierno norteamericano ofreciera a Irán una “lista de acciones” de 15 puntos como marco para un posible acuerdo de paz.

El egipcio Badr Abdelatty sostuvo que las reuniones buscan abrir un “diálogo directo” entre Estados Unidos e Irán, que durante la guerra se han comunicado en gran medida a través de mediadores. Tanto esta guerra como la guerra de 12 días del año pasado comenzaron durante rondas de conversaciones indirectas.

Funcionarios iraníes han rechazado el marco de Estados Unidos y descartaron públicamente la idea de negociar bajo presión. Pero Press TV, el brazo en inglés de la televisora estatal de Irán, informó la semana pasada que Teherán había redactado su propia propuesta de cinco puntos que, según se informó, pedía detener los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el “ejercicio de soberanía sobre el estrecho de Ormuz”.

Irán ha flexibilizado algunas restricciones a los buques comerciales que pasan por el estrecho, acordando a última hora del sábado permitir que otros 20 buques con bandera paquistaní transiten por el paso. “Envía una señal clara de que Irán sigue abierto a hacer negocios con el mundo, siempre que Estados Unidos abandone la coerción”, señaló Asif Durrani, exembajador de Pakistán en Irán.

Un asesor de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, pidió que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra incluya “garantías claras” de que los ataques iraníes contra los vecinos no se repetirán.

Gargash apuntó que el gobierno de Irán se ha convertido en “la principal amenaza” para la seguridad del Golfo Pérsico y pidió compensación por los ataques contra infraestructura civil.

Irán amenaza con represalias contra universidades de Israel y EEUU

Irán advirtió el domingo de una escalada adicional después de que ataques aéreos israelíes alcanzaran varias universidades, incluidas algunas que Israel afirmó que se utilizaban para investigación y desarrollo nuclear. Las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán están en el centro de las tensiones.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar, advirtió que Irán consideraría a las universidades israelíes y a las sucursales de universidades estadounidenses en la región como “objetivos legítimos” si no se dan garantías de seguridad para las universidades iraníes, informaron medios estatales.

Universidades estadounidenses tienen campus en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, incluidas Georgetown, la Universidad de Nueva York y Northwestern.

“Si el gobierno de Estados Unidos quiere que sus universidades en la región sean eximidas, debería condenar el bombardeo” de universidades iraníes antes de las 12 del mediodía del lunes, aseguró la Guardia en un comunicado.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores Esmaeil Baqaei aseveró el sábado que decenas de universidades y centros de investigación han sido alcanzados, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad de Tecnología de Isfahán.

Ambas partes en la guerra han amenazado con atacar instalaciones civiles, lo que según críticos podría ser un crimen de guerra.

Aumenta el número de muertos

En Líbano, funcionarios dijeron que más de 1.200 personas han muerto. Había temores de más muertes después de que Netanyahu, durante una visita al norte de Israel, afirmó que Israel estaba “decidido a cambiar fundamentalmente la situación en el norte”. Expresó que Hezbollah “todavía tiene capacidad residual para dispararnos cohetes”.

Las autoridades iraníes dicen que más de 1.900 personas han muerto en la República Islámica, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

En Irak, donde grupos armados respaldados por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo, 20 personas han muerto. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.