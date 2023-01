Padres de Debanhi piden a FGR celeridad para resolver feminicidio

MONTERREY, NL.- Dolores Bazaldúa y Mario Escobar, padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, comentaron que en reunión con servidores públicos de la Fiscalía General de la República, les expresaron su confianza en la profesionalidad de su trabajo; pero también les pidieron mayor agilidad en las investigaciones para dar con los responsables del feminicidio de su hija, pues ya ha pasado mucho tiempo desde que fue localizada sin vida el 21 de abril de 2022.

A través de un video que dieron a conocer mediante una página de Youtube, reconocieron, sin embargo, que no será tarea fácil avanzar y resolver el caso por los muchos asuntos que lleva la FGR, y porque tendrá que hacer de nuevo muchas actuaciones, por el mal trabajo que realizó Fiscalía General de Justicia del Estado, que catalogó la muerte de Debanhi como accidental.

Y como se recordará, luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Orador y por petición por don Mario y su esposa Dolores, se tuvo que realizar la exhumación del cadáver de la joven, para que el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México llevara a cabo una segunda y definitiva necropsia, donde se dictaminó que Debanhi fue asesinada mediante asfixia por sofocación.

Sin embargo, hasta el momento nada se sabe del presunto o presuntos autores materiales o intelectuales del feminicidio, y sólo han sido imputadas por falsedad en declaraciones y encubrimiento, dos trabajadoras del motel Nueva castilla, donde fue localizado el cadáver de la joven universitaria en estado de descomposición, en el fondo de una cisterna en desuso, pero destapada.

Este hecho despertó la inconformidad de la familia de la víctima, ya que durante cuatro ocasiones se había inspeccionado el inmueble, sin encontrar el cuerpo, y a pocos metros habían instalado un campamento desde donde partían a buscar a Debanhi, sin que percibieran malos olores, situación que los llevó a pensar que el cadáver fue sembrado, para hacer creíble la versión de la muerte accidental.

Los padres de Debanhi, comentaron que durante los dos días que estuvieron en la capital del país, se reunieron con funcionarios de la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la FGR donde estuvieron asistidos por abogados de la CEAV, y agregaron que siempre estuvo pendiente de sus actividades el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Afirmaron que en la FGR fueron atendidos por la fiscal Laurean Saturnino que llevará el caso, una MP de nombre Mayanin y la psicóloga Karina donde les dieron a conocer sobre la carpeta de investigación con el material que les envió la Fiscalía de Nuevo León.

Mario Escobar mencionó que les dijo que tal vez por lo emblemático del caso y las dificultades para corregir lo que no hizo bien la fiscalía local, no hubieran querido tomar la investigación; pero les recordó las palabras del presidente López Obrador de que les tuvieran confianza y así es, por lo que esperan resultados objetivos y técnicos con base a los protocolos profesionales que se siguen en la FGR, por lo cual confían que harán las cosas correctamente para llegar a los responsables del feminicidio, pues nueve meses ya es mucho tiempo de esperar justicia.

También les expusieron su inconformidad porque en la FJGENL en principio no se llevó la investigación con perspectiva de género, considerando de inicio toda muerte de mujer como feminicidio, y porque además se les ha revictimizar al cuestionar su forma de vida y de la propia Debanhi.