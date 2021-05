Pachuca humilla y elimina con goleada a las Chivas de Guadalajara

PACHUCA.- Se fueron directo al precipicio. La mesa estaba puesta para ver un Clásico Nacional en los Cuartos de Final, pero Chivas no supo mantener la ventaja y perdió por un vergonzoso marcador de 4-2 ante Pachuca, que enfrentará al América en la siguiente ronda del Guard1anes 2021.

El Rebaño Sagrado falló dos jugadas claras de gol con las que pudo haber sentenciado el encuentro ante los Tuzos.

En el 10′, Alexis Vega realizó una gran jugada individual por el extremo izquierda de la cancha y asistió de gran manera a Uriel Antuna para que anotará el primer gol de la noche en el Estadio Hidalgo.

Paulo Pezzolano le pidió a sus jugadores que adelantarán lineas y gracias a eso le metieron presión a los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, quien no sabe si seguirá en la Perla de Occidente.

En los primeros minutos de la parte complementaria, Uriel Antuna y Jesús Angulo pudieron haber aumentado la ventaja, pero no lograron vencer a Óscar Ustari.

Al 51′, Óscar Murillo subió a rematar un tiro de esquina, se quitó la marca defensiva y con un contundente remate con la cabeza sacudió las redes de Antonio Rodríguez.

Marco Antonio Ortiz validó la anotación luego de que se revisó la jugada en la sala del VAR.

En el 69′, Gilberto Sepúlveda cometió un garrafal error que permitió que Roberto de la Rosa quedara solo y de cara al arco para definir por enmedio de las piernas de Antonio Rodriguez.

Chivas sufrió para llegar al área de Pachuca, que finiquitó el encuentro con un otro cabezazo de Óscar Murillo y un gran remate de Roberto de la Rosa.

En la recta final, Uriel Antuna acortó distancias en el marcador desde los 11 pasos, pero ya era demasiado tarde, nada podía evitar un nuevo fracaso en la historia del Guadalajara, que no pudo festejar como quería sus 115 años de historia.

Antonio Rodriguez realizó atajadas importantes, pero esta vez falló la zaga central conformada por Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda.