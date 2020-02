Otro Derbez en Hollywood

Vadhir Derbez hará el crossover al inglés exorcizando espíritus malignos en la cinta de terror hollywoodense The Seventh Day.

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque en el cine mexicano se le ubica por personajes de galán y seductor, Vadhir Derbez hará el crossover al inglés exorcizando espíritus malignos en la cinta de terror hollywoodense The Seventh Day.

“Tantas cosas sobrenaturales que mucha gente experimenta no son a lo güey. Hay gente que se las inventa o se sugestiona. Pero yo sí creo en espíritus o demonios”. Vadhir Derbez, actor

Admirador confeso del género desde hace años, asegura que el proyecto liderado por Guy Pearce, y descrito por la producción como una mezcla de Día de Entrenamiento y El Exorcista, lo sedujo por completo.

“Soy un padrecito que quiere ser exorcista y se junta con esta leyenda de los exorcistas que es el padre Peter (Pearce). Él lo empieza a entrenar para que se convierta en el exorcista que tome la batuta y pelee contra los males del mundo.

“Mi personaje está bien padre. Sí quiere hacer el bien, quiere lograr un cambio. Conforme avanza la película, las líneas del bien y el mal se difuminan y empiezan a salir los demonios de cada quien”, adelanta por teléfono.

Desde Dallas, donde se encuentra filmando con el director Justin P. Lange, el hijo de Eugenio Derbez se ríe con la idea de que su apellido le haya abierto las puertas de la Meca del Cine.

“Es bien complicado conseguir papeles, más cuando vas arrancando. Mucha gente diría: ‘Ay, pero tu papá tiene proyectos allá’. No, él también va arrancando. No tiene nada que ver lo que yo hago con lo de él.

“No hay ningún favoritismo ni nada, porque cada quién se está rascando con sus propias uñas. En este caso les gusté para el personaje. Hice casting”, relata el capitalino, quien cumplirá 29 años en unos días.

Tras un largo proceso de audiciones, una entrevista con el realizador sobre hacia dónde Vadhir llevaría al personaje fue la clave para que lo contrataran.

Con Pearce (Memento, Mildred Pierce), menciona, la dinámica ha sido un reflejo de la de sus personajes: llegó al set con sumo respeto y hasta un poco intimidado, pero ahora son buenos amigos.

“Los primeros días estaba bien nervioso. Todo mundo me decía lo gran actor que es, que me tenía que aplicar y poner las pilas. Me ponían presión. Estuve preparando mucho mi personaje.

“Él se ha portado increíble, muy relajado, alivianado. Ahorita está la confianza tan grande que nos la pasamos molestándonos”.

Tras dar este primer paso, Vadhir confiesa su deseo de quedarse largo tiempo en Hollywood y trabajar con gente de todo el mundo que ayude a cambiar la manera de pensar de la sociedad.

“Busco proyectos grandes dentro del crossover que quiero hacer. Pero no voy a descuidar mis raíces, quiero seguir haciendo cosas en español y para Latinoamérica”, promete el histrión.

The Seventh Day se estrenará en algún momento de 2020.