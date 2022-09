OTAN previene de un duro invierno para Ucrania y sus aliados



BASE RAMSTEIN DE LA FUERZA AÉREA DE E.U., Alemania.— El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, previno el jueves que Ucrania y sus aliados enfrentarán un duro invierno, pero urgió a la opinión pública de los países occidentales a mantener la fe en sus esfuerzos, al afirmar que la guerra se encuentra en un punto crítico a medida que Rusia pierde parte del territorio sobre el que había avanzado.

‘Necesitamos al menos estar preparados para este invierno, porque no hay indicios de que Rusia renuncie a su objetivo de tomar el control de Ucrania’, declaró Stoltenberg a The Associated Press al margen de una reunión de socios de Ucrania encabezada por Estados Unidos en Ramstein, Alemania.

‘La guerra en Ucrania se acerca a un momento crucial en el que vemos que se ha estancado la ofensiva rusa en Donbás. Vemos que los ucranianos han podido contraatacar, devolver el golpe y recuperar algo de territorio’, agregó.

Lo más difícil de todo es la tarea que enfrentan las fuerzas armadas ucranianas, más de seis meses después de un conflicto que alguna vez fue visto por el presidente ruso, Vladimir Putin, como una intervención militar que probablemente duraría unos días, pero que ahora se ha vuelto una guerra de desgaste.

Aunque Ucrania ha necesitado armas y municiones, ahora necesita también equipo de invierno. Durante la reunión del jueves, la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, dijo que su país entregará equipos de generación de electricidad, tiendas de campaña y otros materiales, pero se necesita más.

‘Se acerca el invierno y el invierno será duro en el campo de batalla de Ucrania. Sabemos que el tamaño del ejército ucraniano ahora es aproximadamente tres veces mayor que el invierno pasado’, recalcó Stoltenberg. ‘Necesitan con urgencia más uniformes de invierno, generadores de electricidad y de calor, además de, por supuesto, tiendas de campaña y otras cosas que puedan ayudarlos durante el invierno’.

Stoltenberg añadió que la OTAN está trabajando con la industria de defensa para explorar formas de impulsar la producción de armas para satisfacer mejor las necesidades ucranianas y reponer los arsenales de los aliados, que han estado proporcionando todo tipo de armas y sistemas de defensa.