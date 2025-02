Óscar García no tiene miedo a perder su puesto como técnico de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Como técnico de Chivas, Óscar García se ha metido en problemas muy pronto. Lo sabe y dice no estar preocupado.

El entrenador español dijo el martes que sabe que los resultados no lo han acompañado desde que llegó a México, pero no piensa en una salida anticipada, incluso si el Guadalajara es sorprendido en casa el miércoles por el modesto Cibao de la República Dominicana en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

“Yo trabajo en el día a día pensando en que voy a estar toda mi vida en el club”, dijo García en una rueda de prensa. “Esa mentalidad es la que me ha llevado a tener la opción de entrenar a grandes clubes, y lo que me ha llevado a entrenar a este club. Tengo esa mentalidad, pero también soy consciente de que nada es perenne y no voy a durar toda la vida”.

El español dirigió a Maccabi Tel Aviv, Watford, Salzburgo y Stade de Reims entre otros antes de asumir con Chivas a inicios de año como la más reciente apuesta de la dirigencia para tratar de que el equipo, uno de los dos más populares en México, culmine con una sequía de títulos que se remonta al Clausura 2017.

Pero el equipo no ha respondido en el inicio de su gestión. Apenas el fin de semana pasado quebró una racha de cinco partidos sin poder ganar, uno de esos ante el Cibao que lo tuvo en la lona en el encuentro de ida. Chivas sacó un empate 1-1 sobre la hora.

García no pudo dirigir en el campo el pasado fin de semana, ya que fue sancionado tres encuentros por intentar agredir a jugadores del León, entre ellos el colombiano James Rodríguez, hace un par de semanas.

“Trabajo como si fuera a estar toda la vida, es lo que quiero, no sufro por si algún día me van a echar, porque nos pasa a todos los entrenadores”, dijo García. “¿Para qué voy a sufrir si es una cosa que va a pasar tarde o temprano sea ahora, dentro de un mes, ojalá sea dentro de 5 años?”

En el torneo mexicano, el triunfo del fin de semana pasado ante Tijuana dejó al Guadalajara con una cosecha de ocho puntos luego de seis fechas, ubicándose en el décimo sitio de la clasificación, el cual es el último que da acceso a la repesca para la liguilla por el título.

“Puedo no estar contento con los resultados que hemos tenido porque hemos merecido más, pero es cierto que en otros partidos el nivel podría ser un poco más alto”, aseguró. “Es como la muerte, tú sabes que te vas a morir, desgraciadamente nos vamos a morir todos, sufrir por pensar en la muerte digo que no está bien”.

En la CONCACAF, Chivas está obligado a ganar el miércoles ante Cibao si desea seguir adelante. En la siguiente fase le espera un choque ante el tricampeón América, su clásico rival que lidera el torneo mexicano.

Una eliminación ante América y sin mejoría en los partidos del torneo local podrían ser razón suficiente para la dirigencia de Chivas para acabar con la etapa de García. Desde que el argentino Matías Almeyda alzó la copa del Clausura 2017, un total de once entrenadores han desfilado por el banquillo rojibanco.

“Intento es disfrutar del proceso, ojalá sea largo, que me dejen trabajar, que me dejen hacer las cosas que yo quiero”, dijo el español. “Estamos en un proceso de reconstrucción, y no pierdo el tiempo o me preocupo mucho porque estas cosas pueden pasar o que pasan porque no las puedo controlar ni yo ni nadie”.