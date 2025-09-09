Ordenan retirar mural de Banksy en Londres por protección de edificio histórico

La obra, que muestra a un juez golpeando a un manifestante, fue cubierta y será removida pese a reacciones de activistas

Fotografía sin fecha publicada por Banksy de la nueva obra de arte del artista que retrata a un juez golpeando a un manifestante con un mazo en los Tribunales Reales de Justicia de Londres. (Banksy via AP)

LONDRES.- Un nuevo mural del esquivo artista callejero Banksy, que muestra a un juez golpeando a un manifestante desarmado con un mazo será retirado de una pared fuera de uno de los tribunales más emblemáticos de Londres, dijeron las autoridades el lunes.

El mural apareció el lunes y representa a un manifestante tendido en el suelo sosteniendo un cartel salpicado de sangre mientras un juez con una peluca tradicional y una toga negra lo golpea con un mazo. Banksy publicó una foto de la obra en Instagram, su método habitual para reclamar una obra como auténtica. Llevaba el pie de foto “Royal Courts Of Justice. London” (Corte Real de Justicia. Londres).

El lunes, oficiales de seguridad fuera del tribunal cubrieron la obra de arte con láminas de plástico negro y dos barreras metálicas, y estaba siendo custodiada por dos oficiales y una cámara de seguridad.

Debido a que el edificio de estilo gótico victoriano tiene 143 años, el mural será retirado teniendo en cuenta su importancia histórica, según HM Courts and Tribunals.

“La Corte Real de Justicia es un edificio catalogado y HMCTS (Servicio de Tribunales y Cortes de Su Majestad) está obligado a mantener su carácter original”, se dijo en un comunicado. Los edificios catalogados se consideran los edificios y sitios históricos más significativos del país y están protegidos por la ley.

Aunque la obra de arte no se refiere a una causa o incidente particular, los activistas la vieron como una referencia a la prohibición del gobierno del Reino Unido sobre el grupo Palestine Action. El sábado, casi 900 personas fueron arrestadas en una protesta en Londres desafiando la prohibición.

Defend Our Juries, el grupo que organizó la protesta, dijo en un comunicado que el mural “representa poderosamente la brutalidad desatada” por la prohibición del gobierno.

“Cuando la ley se utiliza como una herramienta para aplastar las libertades civiles, no extingue la disidencia, la fortalece”, decía el comunicado.

Los tribunales han intervenido en el caso de Palestine Action, y algunos jueces inicialmente rechazaron la solicitud de la organización para apelar su prohibición. Un juez del Tribunal Superior luego permitió que la apelación avanzara, aunque el gobierno ahora está desafiando esa decisión.

Banksy comenzó su carrera pintando con aerosol edificios en Bristol, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus pinturas e instalaciones se venden por millones de dólares en subastas y han atraído a ladrones y vándalos.

El trabajo de Banksy a menudo comenta sobre temas políticos, muchas de sus piezas critican la política gubernamental sobre migración y guerra.

En el Festival de Glastonbury el año pasado, se desveló una balsa inflable con maniquíes de migrantes con chalecos salvavidas durante la actuación principal de una banda. Banksy pareció reclamar la acción, que se pensó simbolizaba los cruces de migrantes en pequeñas embarcaciones en el Canal de la Mancha, en una publicación en Instagram.

El artista también ha llevado su mensaje sobre migración a Europa.

En 2019, “The Migrant Child” (El niño migrante), que representa a un niño náufrago sosteniendo una bengala de humo rosa y vistiendo un chaleco salvavidas, fue desvelada en Venecia, Italia. En 2018, se descubrieron varias obras, incluida una cerca de un antiguo centro para migrantes que representaba a un niño pintando con aerosol papel tapiz sobre una esvástica en París.

Banksy también ha creado numerosas obras de arte en Cisjordania y la Franja de Gaza a lo largo de los años, incluyendo una que representa a una niña realizando un cacheo a un soldado israelí, otra mostrando una paloma con un chaleco antibalas, y un manifestante enmascarado lanzando un ramo de flores. Diseñó la casa de huéspedes “Walled Off Hotel” en Belén, que cerró en octubre de 2023.

El verano pasado, Banksy capturó la atención de Londres con una colección temática de animales, que concluyó con un mural de un gorila que parecía sostener la puerta de entrada al Zoológico de Londres.

Durante nueve días consecutivos, criaturas creadas por Banksy, desde una cabra montesa encaramada en el contrafuerte de un edificio hasta pirañas rodeando un puesto de guardia policial y un rinoceronte montando un coche, aparecieron en lugares inesperados alrededor de la ciudad.