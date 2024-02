‘Oppenheimer’ y Lily Gladstone ganan en los SAG

LOS ANGELES.- “Oppenheimer” continuó abriéndose paso en la temporada de premios de Hollywood el sábado, al ganar el mayor galardón, a mejor elenco, además de cosechar estatuillas para Cillian Murphy y Robert Downey Jr., en la 30a edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG).

A medida que se aproximan los Premios de la Academia, la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, que ya ganó en los Globos de Oro y los BAFTA, se ha visto cada vez más como la favorita. Los Premios SAG, uno de los predictores exactos para los Oscar, se sumaron al impulso de “Oppenheimer”, la principal nominada a los Premios de la Academia, con 13 menciones.

Aunque los SAG no siempre significan el éxito de los Oscar. Dos de los últimos cinco ganadores del gremio “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”) y “Black Panther” perdieron en los Premios de la Academia. Pero en los últimos dos años, los cinco premios principales del SAG -mejor elenco y los cuatro ganadores de actuación- han mantenido correspondencia con los eventuales ganadores del Oscar, incluidos los elencos de “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “CODA” (“CODA: Señales del corazón”).

Eso podría significar que los SAG ofrecieron un adelanto de los Oscar en dos de las contiendas más reñidas: mejor actor y mejor actriz.

La victoria más emocionante de la noche fue para Lily Gladstone como actriz protagónica en “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese. Ninguna categoría ha sido más disputada, con analistas divididos en partes iguales entre Gladstone y Emma Stone por “Poor Things” (“Pobres criaturas”).

Pero Gladstone ganó el sábado y la multitud estalló en una ovación. Stone también se puso de pie y aplaudió vigorosamente. El caso de Gladstone es el que quizá pone más en juego en comparación con cualquier otro contendiente al Oscar de este año. Su victoria sería la primera para una indígena estadounidense.

Murphy y Paul Giamatti de “The Holdovers” (“Los que se quedan”) se habían considerado en una competencia codo a codo. Pero Murphy ha ganado en los SAG, los BAFTA y los Globos, lo que sugiere que tiene una clara ventaja de cara a los Premios de la Academia.

Robert Downey Jr. y Da’Vine Joy Randolph ganaron por sus actuaciones de reparto, lo que también consolidó su estatus como favoritos al Oscar.

Downey Jr., que recibió con este su primer SAG por un papel cinematográfico por su actuación en “Oppenheimer”, sonrió al aceptar el trofeo.

”¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué las cosas parecen ir a mi favor?”, dijo Downey Jr. “A diferencia de mis compañeros nominados, nunca me cansaré del sonido de mi propia voz”.

Lista de ganadores de la 30a edición anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG), otorgados el sábado en Los Ángeles y transmitidos por Netflix.

CINE

Elenco: “Oppenheimer”

Actriz: Lilly Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Actor: Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Actor de reparto: Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Elenco de dobles: “Mission Impossible: Dead Reckoning – Part I”

TELEVISIÓN

Elenco de drama: “Succession”

Elenco de comedia: “The Bear”

Actriz en una serie de drama: Elizabeth Debicki, “The Crown”

Actor en una serie de drama: Pedro Pascal, “The Last of Us”

Actriz en una serie de comedia: Ayo Edebiri, “The Bear”

Actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White, “The Bear”

Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Ali Wong, “Beef”

Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Steven Yeun, “Beef”

Elenco de dobles: “The Last of Us”