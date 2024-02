OpenAI presenta Sora, la herramienta que crea videos instantáneos a partir de textos

SAN FRANCISCO.- La empresa creadora de ChatGPT presentó el jueves su próximo salto a la inteligencia artificial generativa: una herramienta que crea al instante videos cortos en respuesta a órdenes escritas.

Sora, el nuevo generador de videos a partir de textos de OpenAI, no es el primero de su clase. Google, Meta y Runway ML son otras de las empresas que han presentado tecnologías similares.

Pero la alta calidad de los videos mostrados por OpenAI —algunos de ellos creados después de que su director general, Sam Altman, pidiera a los usuarios de las redes sociales que enviaran ideas para guiones escritos— asombró a los observadores y también despertó temores sobre sus implicaciones éticas y sociales.

Un fotógrafo independiente asentado en Nueva Hampshire sugirió en X “una sesión de cocina dirigida por una abuela influencer que enseñe a preparar ñoquis caseros en una rústica cocina rural de la Toscana con iluminación cinematográfica”. Altman respondió poco después con un video realista que representaba lo que la sugerencia describía.

