Omite alto y provoca accidente en Los Fresnos

El percance ocurrió en el cruce de las calles Anzures y Bilbao, donde dos vehículos colisionaron luego de que una de las conductoras no respetara el alto correspondiente, según el informe preliminar de la Dirección de Tránsito y Vialidad. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un choque registrado en la colonia Los Fresnos, al sur de esta frontera, generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia, aunque por fortuna no dejó personas lesionadas.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Anzures y Bilbao, donde dos vehículos colisionaron luego de que una de las conductoras no respetara el alto correspondiente, según el informe preliminar de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

De acuerdo con el peritaje inicial, una camioneta Nissan Rogue modelo 2008 era conducida por una mujer de 32 años, quien viajaba con dos menores de edad. La unidad se desplazaba de norte a sur por la calle Bilbao cuando cruzó la intersección sin detenerse, momento en el que fue impactada por un automóvil Chevrolet Malibú 2015 que transitaba con vía libre.

El Malibú era manejado por un joven de 19 años que circulaba de oriente a poniente sobre Anzures. La fuerza del impacto dejó daños de consideración en ambas unidades, pero ninguno de los ocupantes —incluidos los dos niños— presentó lesiones.

Elementos de Protección Civil revisaron a todas las personas involucradas para descartar heridas o golpes internos, confirmando que no era necesario el traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito permanecieron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes, recabar testimonios y definir la responsabilidad oficial del accidente. Según autoridades, el caso quedó asentado para la evaluación administrativa y el acuerdo entre las partes.