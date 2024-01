Ola gélida azota zonas de Estados Unidos no habituadas a frío extremo

NASHVILLE, Tennessee.- Gran parte de Estados Unidos continuaba el domingo atenazado por una ola de frío ártico que llegó incluso hasta Texas y Florida, aunque se prevé que el clima mejorará en los próximos días.

Cuadrillas de obreros en Memphis, Tennessee continuaban trabajando las 24 horas el domingo para detectar y reparar tuberías rotas que habían hecho bajar la presión del agua en la ciudad. Algunos habitantes llevan días sin agua, y se le pidió a los 400.000 clientes de la empresa hervir el agua antes de usarla.

El CEO de la empresa Memphis Light, Gas and Water, Doug McGowen, dijo en un video colocado en las redes sociales el sábado que espera tener el domingo en la tarde un estimado de cuándo será restablecida la presión del agua.

“Aguántense un poquito”, declaró McGowen. “Los vecinos ayudan a sus vecinos”.

Para el sábado en la tarde, la empresa había reparado 36 fuentes de agua y más de 2.000 filtraciones en viviendas y negocios. Se prevé que cuando las temperaturas empiecen a subir el domingo, se harán evidentes más rupturas. McGowen pidió a los residentes cerrar todos los grifos una vez suban las temperaturas, una medida que añadiría entre 5 y 10 millones de galones al día al sistema y ayudaría a recobrar la presión en las tuberías.

Rhodes College, en Memphis, empezó el sábado a pedirle a algunos alumnos a que regresen a sus hogares y a trasladar a otros a hoteles. Las clases serán virtuales lunes y martes.

“Les pedimos que POR FAVOR NO VENGAN al campus esos días debido a la situación con el agua y los peligros que ello causa”, dice el anuncio de la institución educativa.

“Dejaron de funcionar los grifos, y nos dijeron que no usáramos los baños y tampoco funcionaban bien las duchas”, relató uno de los estudiantes, Sam Roth, quien optó por regresar a su familia en Nashville en vez de quedarse en un hotel.

“Es un poco fastidioso, pero la universidad está haciendo todo lo que puede para acomodar a todos”, expresó. “Me siento mal por toda la gente en la ciudad que no tiene agua y no tiene un hotel a donde ir”.

Los bares y restaurantes estaban usando agua embotellada para servirle a los clientes. Algunos restaurantes cerraron, mientras que otros modificaron el menú. Cafe Eclectic estaba abierto, pero no estaba sirviendo bebidas espresso.

Memphis era el sistema de agua más grande – aunque no el único – en Tennessee que sufrió problemas con sus tuberías de agua debido al clima inusualmente frío. La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee indicó el sábado que 28 sistemas hídricos han pedido a la ciudadanía hervir agua antes de usarla.

El frío es también responsable de por lo menos muertes en Tennessee, según el departamento de salud de ese estado. A nivel nacional, las tormentas invernales en lo que va de mes han causado 67 muertes, muchas por hipotermia o por accidentes viales.

La lluvia helada, el aguanieve y los fuertes vientos harán particularmente difícil el traslado en partes de Kansas y Oklahoma, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica en Iowa será de 7 grados centígrados bajo cero (20 grados Fahrenheit bajo cero) en algunas partes.

Pero las temperaturas gélidas — que empezaron el viernes — podrían ceder un poco en los próximos días. Por ejemplo en Des Moines, la capital de Iowa, se prevén temperaturas por encima de cero a partir del lunes.

“Al no llegar más aire ártico desde Canadá, se prevé un calentamiento para el centro de Estados Unidos”, indicó la agencia meteorológica.

Aun así, el frío dejó perplejos a habitantes de zonas no acostumbradas a esas condiciones, como Memphis, Tennessee, donde algunas personas tenían que hervir agua y otras ni siquiera tenían agua luego que se rompieron unas tuberías. No se prevé un aumento de las temperaturas allí sino hasta después del fin de semana.

En el oeste del estado de Nueva York, se preveían temperaturas de unos 7 grados centígrados bajo (unos 20 grados Fahrenheit) y vientos de 16 kph (10 mph), además de posibles nevadas.

Cayeron casi 60 centímetros (dos pies) de nieve en esa área la semana pasada. El público vino como voluntario a los estadios de fútbol americano para despejar la nieve antes de los partidos.

La policía del condado Erie hizo un llamado el domingo a la fanaticada a que no lance bolas de nieve ni invada la zona en construcción para un nuevo estadio.

En la costa oeste del país, se preveía más lluvia helada en la zona del río Columbia además de temperaturas de congelamiento. Los árboles y cables eléctricos están cubiertos de hielo y podrían derribarse si cae más, indicó el servicio meteorológico.

“Cuídense donde estén en los próximos varios días mientras la región trata de descongelarse”, dijo la agencia meteorológica. “Los trozos de hielo en caída seguirán siendo un peligro”.