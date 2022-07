Ola de memes por la ‘burla’ de Interpol a fans mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Interpol generó una gran expectativa entre sus fans de la Ciudad de México, pues ayer jueves se anunció una gran sorpresa que se presentaría en el World Trade Center a las 19:45 horas.

Esto provocó que algunos fans se dieran cita en el lugar para ser de los afortunados en ver esta ‘sorpresa’, pero al final se llevaron una decepción; las cosas no salieron como muchos las esperaban.

Pues la gran sorpresa fue un pequeño anuncio de agradecimiento por parte de la banda, nada de lo que los admiradores esperaban, pues creían que serían noticias sobre el lanzamiento de su nuevo disco o hasta un concierto en la CDMX.

Fue en un punto de dicha hora, que los seguidores comenzaron a agruparse en el lugar de la cita, pero esperaron más de una hora para poder conocer la ‘gran sorpresa’, luego de pasar este tiempo bajo un cielo que anunciaba lluvia, apareció este anuncio.

Fue un agradecimiento a México por ser su ‘mercado número uno’ esto, tras el estreno de su nuevo disco de The Other Side of Make-Believe.