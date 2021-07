Oficina de pasaportes reanudará sus actividades el dos de agosto

NUEVO LAREDO, TAM.- Carlos Alberto Bulas Villarreal Director de la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Nuevo Laredo, ha dado a conocer que actualmente la oficina a su cargo, permanece cerrada por periodo vacacional, siendo 15 días de vacaciones y regresando el próximo 2 de agosto a laborar.

Así mismo y por un caso que se presentó al inicio de las vacaciones, Bulás Villarreal, hace un llamado a la ciudadanía en general, para que no sean objeto de un fraude, ya que ha aparecido una página que incluso tiene una carátula con alusión a que es parte de la dirección de pasaportes, cosa que es falsa, ya que todo trámite se realiza directamente en la oficina de pasaportes, y los pagos son en bancos únicamente.

“Quiero decirles que no se dejen engañar, ahorita está cerrado, no hay citas para Nuevo Laredo en específico, hay una página por ahí creada con intereses obscuros, donde les están dando una aparente carátula de una cita, para esta oficina, obviamente son apócrifas, son personas que únicamente intentan lucrar, y es imposible haya citas si estamos de vacaciones, entonces no se dejen sorprender”, explicó Carlos Bulas.

Así mismo dejó ver que la gente no debe confiarse si les solicitan algún pago mediante las tiendas oxxo, ya que este es un indicio de una posible estafa, otro indicio seria que actualmente no hay citas hasta el 2 de agosto, el pago federal se hace directamente a una cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en un banco, cuando quieres imprimir no te deja hacer la impresión.

Para quienes quieren tramitar una cita, el director de pasaportes, dijo que cada 15 días el sistema se abre y genera las citas disponibles, por lo que sería a partir del 2 de agosto que podrían agendar, y que únicamente se pueden hacer por medio de llamada telefónica, al teléfono 800 80 10 773.