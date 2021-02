Obligará Australia a FB y Google a pagar por noticias

CANBERRA.- El Parlamento de Australia aprobó una ley que obligará a Google y Facebook a pagar por las noticias que se publiquen en su plataforma.

Los legisladores del país oceánico avalaron este jueves (hora local) las enmiendas finales al llamado “Código de Negociación de los Medios de Comunicación”, el cual fue discutido y acordado por el tesorero Josh Frydenberg y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, el martes.

Pese a que la legislación ya está lista para entrar en vigor, los mandos australianos sostuvieron que se requería tiempo para que las compañías digitales negocien con los medios.

Rod Sims, presidente de la Comisión australiana de la Competencia y del Consumidor, señaló que estaba contento de que la legislación enmendada abordara el desequilibrio del mercado entre los medios de noticias del país y empresas como Facebook y Google.

“El propósito del código es abordar el poder de mercado que claramente tienen Google y Facebook”, detalló. “Google y Facebook necesitan medios, pero no necesitan ninguna empresa de medios en particular, y eso significaba que las empresas de medios no podían hacer acuerdos comerciales”.

Google -a lo largo de las últimas semanas- ha llegado a acuerdos con las principales empresas australianas de noticias, como News Corp. y Seven West Media, algo que fue celebrado por Frydenberg.

Por otro lado, Country Press Australia, que representa a 161 periódicos regionales de la nación oceánica, ha externado su preocupación respecto a la posibilidad de que las pequeñas publicaciones fuera de las grandes ciudades puedan formar parte de los convenios comerciales.

Sin embargo, Sims expuso que el hecho de que los acuerdos se lleven a cabo con las grandes empresas no era motivo de sorpresa.

“No veo ninguna razón por la que alguien deba dudar de que todo el periodismo se beneficiará”, dijo. “Las cosas llevan tiempo. Google y Facebook no tienen recursos ilimitados para hablar con todo el mundo. Creo que esto tiene un largo camino por recorrer”.

Chris Moos, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford, consideró, por su parte, que las últimas enmiendas a la legislación equivalían a una “pequeña victoria” para Zuckerberg.

De acuerdo con el académico, la nueva ley, probablemente, resultará en pequeños pagos para la mayoría de los medios de noticias australianos, pero Facebook podría bloquear nuevamente este tipo de contenidos en caso de que las negociaciones no avancen.

Estas enmiendas, según confirmaron Frydenberg y Facebook, obligarán a que se proporcione a las plataformas digitales un aviso con un mes de anticipación previo a que sean incorporadas formalmente al código. Con esto, se dará a estas empresas más tiempo para que negocien convenios antes de verse forzadas a entrar en pactos vinculantes determinados por paneles de arbitraje.