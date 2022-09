Nunca pensé que regresaría jugando para los Giants: Luis González

CIUDAD DE MÉXICO.- El beisbol de la Grandes Ligas regresará en el mes de abril a México, en un evento que recibirá durante dos días a los San Diego Padres y San Francisco Giants para disputar en el Alfredo Harp Helú la Mexico City Series.

Un par de compromisos que significarán para el jardinero mexicano de los San Francisco Giants, Luis González, el regreso a su país 17 años después.

Una situación que provoca una gran motivación y sin duda será una experiencia inolvidable, por todo el trabajo realizado para regresar como un pelotero exitoso.

“Para mí ir a México es una experiencia muy bonita e inolvidable, yo vine a los Estados Unidos a los 9 años, desde entonces no he regresado a México y nunca pensé que iba a poder regresar a mi país con los Giants, es una experiencia que estoy pensando disfrutar mucho”.?El beisbolista sonorense, de 26 años de edad, aceptó que todavía no ha pensado sobre el recibimiento de los aficionados mexicanos, pero destacó que el tener a su alrededor a sus familias y el cariño de cada fanático, sin duda lo hará sentir agradecido y muy orgulloso.

“La cultura de México es diferente, yo puedo sentir el amor por el beisbol que tenemos y quiero jugar frente los fanáticos con pasión. No me he imaginado ese momento, pero se que van a ser muchas emociones bonitas, rodeado de mi familia y estaré orgulloso”.

Por último, González aprovechó la oportunidad para aplaudir la destacada participación de los pelotero mexicano en las Grades Ligas, en la que hombres como Julio Urías, Alejandro Kirk, Joey Meneses y Luis Urías, entre otros han demostrado su calidad y dejado el mensaje a las nuevas generaciones de que todo es posible con mucho trabajo.

“El talento mexicano aquí ha estado muy cabrón, están poniendo buenas cosas para influir en los más pequeños y dejar la idea que todo es posible. Realmente es muy bueno verlos salir adelante en este nivel de beisbol”, finalizó.