Nuevos acuerdos de Grandes Ligas cambiarán cómo el espectador de EU mira los juegos

ESPN está cerca de cerrar un acuerdo para distribuir juegos fuera de las ciudades que constituyen el mercado de los equipos involucrados

Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, compite en el Derbi de Jonrones el lunes 14 de julio de 2025, en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart)

Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, compite en el Derbi de Jonrones el lunes 14 de julio de 2025, en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart)

CIUDAD DE MÉXICO.- En febrero, cuando ESPN decidió no renovar su contrato con las Grandes Ligas, la cadena esperaba obtener un paquete renegociado a un costo menor, mientras que el comisionado Rob Manfred pensaba que el deporte podría optimizar sus derechos a corto plazo para el Derbi de Jonrones y la ronda de comodines.

Al final, ambas partes podrían obtener lo que desean.

Según personas familiarizadas con las negociaciones, ESPN está cerca de cerrar un acuerdo para distribuir juegos fuera de las ciudades que constituyen el mercado de los equipos involucrados. En tanto, NBC/Peacock, Netflix y Apple TV están en conversaciones sobre paquetes de temporada regular, la ronda de comodines y el Derbi.

Todas las partes esperan tener todo finalizado para el final de la temporada regular el próximo mes, dijeron tres personas a The Associated Press bajo condición de anonimato porque los contratos no han sido finalizados ni anunciados por ninguna de las partes.

Las negociaciones en torno a los acuerdos de tres años son complicadas debido a que las Grandes Ligas tratan también de no desairar a dos de sus otros titulares de derechos. Las mayores reciben un promedio de 729 millones de dólares de Fox y 470 millones de Turner Sports por año bajo acuerdos que expiran después de la temporada 2028.

Aunque ESPN perdería los playoffs y el Derbi de Cuadrangulares, ganaría algo que considera más valioso: el paquete de transmisión MLB.TV de juegos fuera del mercado como parte del servicio directo al consumidor que se lanzó el jueves. ESPN también vendería los derechos dentro del mercado para los cinco equipos cuyos juegos son producidos por MLB: San Diego, Colorado, Arizona, Cleveland y Minnesota.

“Estamos comprometidos. Estamos teniendo conversaciones saludables con ellos. Nada que anunciar hoy, pero estamos muy interesados en el béisbol en general”, dijo el martes el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, durante una presentación sobre el servicio DTC de la cadena.

ESPN, que ha transmitido juegos de las mayores desde 1990, optó por no renovar los últimos tres años de un acuerdo de siete campañas en febrero. El paquete promediaba 550 millones de dólares por temporada e incluía también el Derbi y los juegos de comodines.

El béisbol sería la segunda liga que tendría su paquete digital fuera del mercado disponible en Estados Unidos en la plataforma de ESPN. La NHL trasladó su paquete a ESPN en 2021.

También sería una situación beneficiosa, tanto para las Grandes Ligas como para ESPN. Manfred escribió en un memorando a los propietarios después de que ESPN optó por no renovar su contrato: “Aunque ESPN ha declarado que le gustaría seguir teniendo las mayores en su plataforma, especialmente a la luz del próximo lanzamiento de su producto directo al consumidor, no creemos que sea beneficioso para nosotros aceptar un acuerdo más pequeño para permanecer en una plataforma en declive. Para posicionar mejor a las Grandes Ligas a fin de optimizar nuestros derechos en nuestro próximo ciclo de acuerdos, creemos que no es prudente devaluar nuestros derechos con un socio existente, sino más bien tener nuestros juegos de temporada regular de primera línea, Derbi de Jonrones y ronda de playoffs de comodines en una nueva plataforma de transmisión y/o streaming”.

Los movimientos mantienen a ESPN involucrada en el béisbol, pero en un punto donde puede beneficiarse mientras las Grandes Ligas obtiene provecho de otros socios en un acuerdo a corto plazo.

Existe la posibilidad de que ESPN aún transmita 30 juegos de temporada regular, pero no las noches de domingo. Ese paquete de juegos iría a NBC/Peacock, junto con la ronda de comodines.

NBC, que celebra su centenario el próximo año, tiene una larga historia con el béisbol, aunque no mucha recientemente. La cadena transmitió juegos desde 1939 hasta 1989. Fue parte de la efímera Baseball Network con ABC en 1994 y ’95 y luego transmitió juegos de playoffs desde 1996 hasta 2000.

Peacock tuvo un paquete de transmisión de juegos de domingo por la tarde en 2022 y ’23.

La adición de juegos de béisbol le daría a NBC una noche de deportes durante todo el año los domingos. Ha tenido partidos de la NFL los domingos por la noche desde 2006 y estrenará una programación de la NBA en ese mismo espacio en febrero. NBC probablemente haría Sunday Night Baseball desde mayo hasta el primer fin de semana de septiembre.

Las noches de sábado de Fox han sido principalmente deportivas en los últimos años con una mezcla de béisbol, fútbol americano universitario, baloncesto universitario y deportes de motor.

Netflix está en conversaciones para el Derbi de Jonrones, lo que se alinearía con su estrategia de ir por un gran evento en un deporte importante. El servicio de streaming tendrá un doble juego de la NFL en la Navidad esta temporada por segundo año consecutivo.

Apple TV, que ha tenido el béisbol de viernes por la noche desde 2022, sigue involucrada en las negociaciones.

Los acuerdos también lograrían otro de los objetivos de Manfred. Ha dicho durante tres años que le gustaría ver a las mayores adoptar un enfoque más nacional para sus derechos en lugar de que un gran porcentaje de sus juegos esté en redes deportivas regionales.

“Estamos bendecidos con una gran cantidad de contenido: 2.430 juegos. Debido a la cantidad de contenido, creo que habrá algún componente local, pero creo que la estrategia necesita ser más nacional y nuestro alcance necesita ser más nacional”, dijo durante una discusión en un panel el pasado septiembre en el acto Game Plan de CNBC x Boardroom.