Nuevo Laredo no tiene muertes por Covid-19

Nuevo Laredo, Tam.– El Epidemiólogo del Hospital General, Doctor Filiberto Martínez Cuéllar, ha dado a conocer que al menos en lo que es el Hospital General, no se han atendido casos de Covid o de alguna de las variantes.

Sin embargo reconoce que en algunas otras instituciones se han presentado casos de esta enfermedad, que si bien se ha detectado, se ha podido controlar, ya que no hay reporte de muertes y tampoco de personas hospitalizadas por covid-19.

“Nosotros no hemos tenido ningún caso de covid en el hospital y tampoco internados. Esto probablemente se esté dando en pacientes ambulatorios, en ellos inclusive las manifestaciones clínicas que llegan a tener no son tan severas que no acuden a una atención médica. Sí nos hemos enterado por ahí de algunos pacientes que han resultado positivos”, comentó Filiberto Martínez.

Resaltó que es más que sabido que esta es una enfermedad que llegó para quedarse, y va a estar presente porque las variantes que hay, son cambiantes y estarán siempre presentándose. Sin embargo, con la vacunación que se ha tenido, se han creado inmunidades al mismo. Por ello no se ha llegado a reportar internamientos por Covid.

“Definitivamente la vacunación fue una gran ayuda, y debemos seguir haciéndolo, que sea algo que se hace cada año y con la verdadera frecuencia que debe ser. Y no solo vacunarse para covid, si no también influenza y neumonía, y quienes no se han vacunado que acudan a vacunarse”, precisó.

Para concluir dijo que en el Hospital General cuentan con las vacunas suficientes para quienes gusten aplicarla, así mismo como seguir usando el cubre bocas, la sana distancia y la desinfección de las manos de manera constante.