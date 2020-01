Nuevo ataque con misiles a base aérea de EU en Irak

CIUDAD DE MÉXICO.- Por lo menos nueve cohetes cayeron en la noche del martes en la base aérea de Ain al Assad, en el desértico oeste de Irak, donde están desplegadas tropas estadounidenses, dijo a la AFP una fuente de seguridad.

Este ataque ocurre después que grupos armados proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes en Bagdad, que mató al influyente general iraní Qasem Soleimani y el jefe militar iraquí Abú Mahdi al Muhandis.

La corresponsal del medio “Washington Post”, Liz Sly, reportó en varios tuit que la base militar fue atacada con cohetes.

The US military confirms an ongoing rocket attack on Al-Asad airbase where US troops are based. It’s the one Trump said Iraq would have to pay for if the US leaves.

— Liz Sly (@LizSly) January 7, 2020