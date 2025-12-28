North Texas supera 49-47 a San Diego State en el New Mexico Bowl

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Caleb Hawkins corrió para dos touchdowns y atrapó un pase en las diagonales, Ashton Gray añadió un par de anotaciones por tierra y North Texas superó el sábado 49-47 a San Diego State en el New Mexico Bowl.

Cameron Dorner consiguió dos recepciones de anotación por North Texas, 22do preclasificado.

Hawkins acarreó el balón 30 veces y ganó 197 yardas, anotando en carreras de nueve y tres yardas, junto con una recepción de touchdown de 23 yardas. Gray corrió para 152 yardas en 16 acarreos.

Dorner logró seis recepciones para 66 yardas, incluyendo recepciones de touchdown de una y 31 yardas.

“Cuando juegas este deporte como lo hace Caleb, con tanta dureza, inmediatamente ganas el respeto de todos en la sala”, dijo el entrenador en jefe interino Drew Svoboda. “Y realmente tuvimos una buena combinación. No fue sólo impulsado por los chicos que tenían toda la experiencia. Y hay chicos a la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales. Simplemente no hay muchos eslabones débiles.”

El mariscal de campo de North Texas (12-2), Drew Mestemaker, completó 27 de 47 pases para 250 yardas y tres touchdowns para ayudar a los Mean Green a establecer un récord escolar de victorias.

San Diego State (9-4) se mantuvo cerca gracias a los acarreos del mariscal de campo suplente Bert Emanuel Jr., quien corrió para 170 yardas y dos anotaciones, incluyendo una de 72 yardas, antes de lesionarse el brazo y dejar el encuentro con 6:07 restantes en el segundo cuarto.

Aunque su suplente, Kyle Crum, completó su primer pase para un touchdown de tres yardas para poner el marcador 28-20, no fue la misma amenaza terrestre que Emanuel y tuvo problemas para mover a los Aztecas por aire.

El tercer cuarto fue revelador ya que los Mean Green anotaron dos veces con una carrera de Hawkins y una recepción de Dorner, mientras que SDSU sólo logró 11 yardas totales. North Texas lideraba 42-20 al entrar en el cuarto periodo.