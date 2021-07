No va a JO por Covid-19 a pesar de estar vacunada

CIUDAD DE MÉXICO.- La basquetbolista Katie Lou Samuelson, quien tenía esquema completo de vacunación, no podrá ir a Tokio 2020 para participar en el 3 x 3 de basquetbol tras contraer Covid-19 durante los entrenamientos que sostuvo en Las Vegas.

La jugadora de la WNBA no tiene idea de cómo se contagió. Realizaban estrictos controles y el virus entró a su cuerpo.

“No podré ir a competir en Tokio. Competir en los Juegos Olímpicos ha sido un sueño mío desde que era una niña y espero que algún día pronto pueda volver a realizar ese sueño. Estoy especialmente desconsolada porque estoy completamente vacunada y tomé todas las precauciones, pero sé que todo saldrá bien. No les deseo nada más que lo mejor a mis compañeros de USA”, dijo en un comunicado.

Estuvo durante poco más de una semana en la Ciudad del Juego y se realizaban pruebas todos los días. El equipo se reunía fuera de la duela solamente para desayunar y comer, y había distancia entre todos.

Our home for the week.

📍 Las Vegas pic.twitter.com/Z7RXFOiAg3

— USA Basketball 3×3 (@usab3x3) July 13, 2021