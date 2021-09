No hay clases el jueves y el viernes se reanudarán

Este jueves 16 de septiembre no habrá clases. [Foto: Gabriela González / Líder Informativo ]

NUEVO LAREDO, TAM.- Esta semana escolar y laboral será corta, debido a que este jueves se suspenden las clases virtuales con motivo de un aniversario más del Grito de Independencia, serán más de 80 mil alumnos de educación básica y más de 3 mil maestros, quienes descansarán de sus actividades.

Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo Laredo mencionó que las actividades solamente se suspenden el jueves y no se extiende al viernes el descanso.

“Este jueves 16 no hay clases, de acuerdo al calendario escolar se suspenden labores académicas con motivo de un aniversario más de la Independencia de México, es un día en donde no tendremos actividades virtuales no presenciales”, señaló.

Dijo que las labores escolares deberán reanudarse este viernes 17 de septiembre.

“Hasta este día no se ha establecido ningún permiso para que el viernes no se trabaje”, agregó.

Indicó que a causa de la pandemia de Covid-19 también se suspenden las actividades cívico patrióticas, estas son reemplazadas por trabajos teóricos que los maestros aplican a los alumnos en las clases a distancia.

“De esta manera no pasa desapercibida una fecha tan importante como es el Grito de Independencia, fecha quebes de gran importancia y relevancia para todos los mexicanos”, concluyó.