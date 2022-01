No estoy bien, no puedo caminar: Paquita la del Barrio

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Paquita la del Barrio tuvo que cancelar un concierto que daría en Moroleón, Guanajuato, debido a un problema de salud no especificado, por el cual necesita guardar reposo.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la intérprete de «Taco Placero» se disculpó con sus fanáticos de la localidad y reportó que su estado se deterioró tras someterse a un tratamiento del que no dio detalles.

«Amigos de Moroleón: créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien», afirmó la estrella en la grabación, que la mostró postrada en una cama y visiblemente cansada.

«Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas, y en realidad no puedo caminar muy bien; no puedo. Me da mucha tristeza no poder estar con ustedes, porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces, por ésta, discúlpenme».

Paquita también lamentó haber afectado a la empresa promotora con la cancelación, pero prometió que reanudaría su presentación en cuanto logre reponerse.

«Espero en Dios que (mi estado de salud) quede bien y para la otra ya estaré con ustedes», finalizó.