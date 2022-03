No estamos contentos ni satisfechos.-Marcelo Michel Leaño

CD. DE MÉXICO .-Marcelo Michel Leaño tenía un rostro desencajado. Las palabras del técnico de las Chivas denotaban frustración por la amargura de dejar ir una victoria que ya estaba prácticamente asegurada y en el desenlace del partido el Atlas empató 1-1.

«No estamos contentos, satisfechos, no estamos dando los triunfos que la afición merece, pero estamos trabajando, y no vamos a dejar de trabajar, con ese entusiasmo podremos darle esa alegría a la gente, hoy no pudieron llevarse esa alegría que se merecen», dijo esta noche el entrenador al concluir el Clásico Tapatío.

Michel Leaño reconoció que el primer tiempo no fue bueno para las Chivas.

«Hoy las sensaciones es que dejamos ir 2 puntos, no tuvimos una primera parte brillante, muy lejos de lo que acostumbramos a ser, el equipo salió mejor en la segunda parte, fuimos hacia delante, anotamos el gol, nulificamos a un gran rival, pero al final somos incapaces de resolver los detalles que te cuestan partidos, una vez que lo corrijamos podremos darle la alegría que la gente merece.

El entrenador no juzgó la manera en que se desbordaron las pasiones en la cancha cuando Miguel Ponce se hizo expulsar por Chivas y Jairo Torres por Atlas, y posteriormente Julián Quiñones provocó a la banca rojiblanca al festejarles el empate de manera ofensiva.

«Creo que evidentemente los Clásicos despiertan pasión, hay una rivalidad, hay dos equipos que se juegan su prestigio, el honor, ya habíamos platicado que tenemos que ser ejemplo, más allá de las emociones, los dos equipos se comportaron a la altura, al final los jugadores se estrecharon la mano mandando el mensaje claro de que no queremos violencia», dijo el entrenador.