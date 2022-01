No causó lesión rabieta de Brown, dijo Arians

TAMPA.- La salida polémica que hizo Antonio Brown este domingo del juego entre los Bucaneros y Jets, que le costó ser despedido de Tampa Bay, no se debió a que el jugador estaba lesionado, dijo este lunes el entrenador Bruce Arians.

Arians disipó la idea de que el receptor podría haberse ido, arrojando parte de su equipo a las gradas y saludando a los fanáticos en el MetLife Stadium, después de negarse a regresar debido a una lesión en el tobillo que lo dejó fuera durante varias semanas.

Dos veces se le preguntó a Arians sobre Brown afirmando que estaba herido. En ambas ocasiones el entrenador respondió «No», que Brown no le dijo que estaba lesionado.

«Es bastante obvio lo que sucedió. Salió del campo y eso fue todo», dijo Arians, negándose a dar más detalles sobre un intercambio que el entrenador dijo que tuvo con el receptor en la línea lateral.

Presionado para obtener detalles sobre lo que se dijo y si Brown afirmó que estaba demasiado lesionado para jugar, Arians respondió: «Tuvimos una conversación y abandonó el campo».

Cuando se le preguntó qué se dijo específicamente que podría mover a Brown a reaccionar de la manera en que lo hizo, el entrenador agregó: «Tienes que preguntarle, hermano. No tengo ni idea».

«Solo espero lo mejor para él», dijo Arians, mientras arrojaba poca luz sobre lo que llevó a Brown a quitarse la camiseta, hombreras, camiseta y guantes antes de marcharse durante el tercer cuarto de la victoria del domingo 28-24.

Arians agregó que no se arrepiente de haberle dado al receptor, a menudo problemático, la oportunidad de jugar con Tom Brady y revivir una carrera descarrilada por problemas dentro y fuera del campo, a pesar de que terminó de una manera tan extraña. Tampa Bay fue el tercer equipo de Brown desde su última temporada completa en la NFL con Pittsburgh en 2018.

«Le deseo lo mejor. Espero que si necesita ayuda, consiga algo. Es muy difícil porque me preocupo por él», agregó el entrenador.

Antonio Brown has a meltdown at the hand of the #Jets and #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu

— Miller (@mmmmillah) January 2, 2022