Ninel Conde pasea por Italia con bolsa de lujo de 60 mil pesos

Ninel Conde presumió una bolsa de diseñador valuada en 60 mil pesos en su más reciente viaje a Italia; no tardó en prender las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde sigue en fuego y siempre es tema de discusión más allá de su desempeño como artista musical. En redes sociales sus fanáticos pueden saber lo último de su vida y carrera y así fue como pudieron seguirla por su viaje a Italia en donde presumió sus outfits vacacionales y sus accesorios de lujo, entre ellos, una bolsa Book Tote.

El “bombón asesino” subió en sus más recientes publicaciones de Instagram, una instantánea donde presumió un exclusivo bolso de diseñador, con un costo aproximado de 60 mil pesos.

Ninel Conde no deja de deslumbrar a sus seguidores

El pasado 27 de septiembre, la cuenta de Ninel Conde (@ninelconde) publicó una foto en una calle de Taormina, Sicilia, donde luce un top sin mangas con tonalidades violetas, una falda larga transparente, así como unas sandalias de color blanco y unos lentes oscuros. Un outfit cómodo y muy chic para pasear por las calles de Italia.

No obstante, lo que resaltó en todo su look, además de la escultural figura de la reconocida artista, es que sostenía una hermosa bolsa, un lujoso accesorio del exclusivo diseñador Christian Dior. Por lo que los comentarios de asombro no se hicieron esperar.

Se trata de un bolso mediano Dior Book Tote, de tela bordada Dior Oblique gris. Este modelo muestra una alta costura y sus dimensiones son de 36, por 27.5, por 16.5 centímetros.

La página oficial de Dior presume que el tote tiene la firma “CHRISTIAN DIOR PARIS” en la parte delantera, y que está hecha en Italia.

Esta es una de las bolsas favoritas de la marca pues, por su tamaño, permite guardar todo lo necesario para dar un paseo en las vacaciones sin perder el estilo, razón por la cual es parte de la colección de celebridades como Rihanna, la modelo Bella Hadid, Jessica Alba y Jennifer Lopez.

Este y otros ejemplares de distintas dimensiones y colores se encuentran disponibles en las boutiques de la marca en territorio nacional y en otros países.

Ninel Conde celebró su cumpleaños viajando

En la descripción de su fotografía Ninel Conde escribió: “Day 4. Sicily Italy .. I love to travel around the world . Amo Italia .. cada rincón es mágico …su gente … su cultura, su comida! Amo viajar .. están disfrutando este viaje de cumpleaños conmigo”, pues este paseo es parte de los festejos que la cantante tenía planeados para celebrar sus 46 años.

La publicación ya es una de las más comentadas en todo su perfil, además de registrar más de 30.6 mil likes, cifra que seguro seguirá subiendo, pues no cabe duda que la comunidad de fans de Ninel Conde estará acompañándola con comentarios alabando su belleza y su buen gusto para los accesorios de lujo.

“Hermoso corazoncito”; “Pero qué belleza”; “Hermosa”; “Qué linda”; “La más buena persona, te quiero mi diva”; “Bendiciones hermosa”; “Hola mi reina qué linda qué bueno no hay como viajar conocer otras culturas disfrutar besos feliz martes”, fueron algunas de las palabras que inundaron la caja de comentarios de la imagen publicada, elogiando la extravagancia y los encantos que Ninel Conde muestra en su perfil.