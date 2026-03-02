Nico Echavarría gana el Cognizant Classic

El colombiano Nico Echavarria reacciona después de embocar su putt para un birdie en el hoyo 17 en la última ronda del torneo de golf Cognizant Classic, el domingo 1 de marzo de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida, EE.UU. (AP Foto/Marta Lavandier)

PALM BEACH GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Nico Echavarria no cometió ningún bogey en todo el fin de semana. Shane Lowry iba camino de lograr lo mismo, hasta el mismísimo final.

Y eso fue lo que decidió el torneo Cognizant Classic.

El colombiano Echavarria —quien estaba tres golpes atrás con tres hoyos por jugar— firmó una tarjeta de 66 golpes, de 5 bajo par, el domingo para ganar en PGA National, con un total de 17 bajo par, con 267, y superó a Lowry (69), Austin Smotherman (69) y Taylor Moore (68) por dos golpes.

“Fue una bendición hoy”, dijo Echavarria. “No tuve mi mejor día desde el tee, pero pude manejarlo. Tuve algo de suerte. Para ganar aquí afuera, a veces hay que tener buenos rebotes si no eres Scottie Scheffler, que la pega cada vez en el lugar perfecto. Así que estoy contento con cómo salió”.

Lowry —quien sigue maldito en PGA National, donde ahora ha terminado entre los primeros 11 durante cinco años consecutivos sin una victoria— se vino abajo con dobles bogeys consecutivos en el par 4 del hoyo 16 y el par 3 del 17, ambos como resultado de golpes de salida que se fueron muy a la derecha y terminaron en el agua.

“Tenía el torneo en mis manos y lo tiré a la basura”, dijo Lowry. “¿Qué más puedo decir?”

Fue la tercera victoria de Echavarria en el PGA Tour y la primera en Estados Unidos, y esta le valió una segunda invitación al Masters para el colombiano de 31 años. El cheque del ganador, de 1,728 millones de dólares, fue el más grande de su carrera, unos 200.000 dólares más de lo que recibió por ganar el Zozo Championship en Japón en 2024.

También le vendrá bien el dinero. Echavarria cerró la compra de una casa en el sur de Florida la semana pasada, y le prometió a su esposa que cuando lograra su tercera victoria, añadirían un perro a la familia.

“Le estaba pegando bien a la bola, y aquí estamos”, dijo Echavarria. “Vamos a tener un perro”.

Lowry —quien también tuvo ventajas el domingo en PGA National en 2022 y 2024— marchaba con buen ritmo, embocando desde fuera del green para birdie en el par 4 del hoyo 9 para iniciar una racha en la que jugó 5 bajo par en un tramo de cinco hoyos.

Y llegó al par 4 del 16 con una ventaja de tres golpes sobre Echavarria. Ahí fue donde comenzó su pesadilla.

El hierro largo de Lowry desde el tee se fue muy a la derecha y encontró el agua. Tras un drop con penalidad, pegó un wedge de regreso a la calle y su cuarto golpe cayó en un búnker junto al green. Desde una postura incómoda, sacó la bola a 3 pies y medio y embocó el putt para doble bogey, recortando su ventaja a uno.

Mientras todo eso ocurría, Echavarria dejó su golpe de aproximación en el par 3 del 17 a unos 10 pies. Metió el putt para empatar, levantando el puño mientras veía la bola rodar hasta el hoyo.

Luego Lowry hizo otro doble en el 17 con un golpe de hierro que se quedó muy corto y a la derecha. Necesitaba un milagro en el par 5 del 18 después de enviar su segundo golpe a un búnker junto al green. El tiro de Lowry desde casi 30 yardas se pasó de largo, y Echavarria —en la carpa de anotación, observando el desenlace— supo que había ganado.

“Es algo poco característico de Shane, un campeón de un major, pero es un testimonio de cómo es este juego”, dijo Smotherman. “Quiero decir, simplemente tienes que mantenerte en la pelea durante 72 hoyos”.