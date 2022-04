Ni debut para Flores, ni triunfo para el Arsenal

LONDRES.- Marcelo Flores se quedó esperando su debut con el Arsenal, equipo que a su vez se quedó este lunes con las ganas de sumar puntos en la Premier League.

La expectativa del primer llamado del delantero mexicano, de 18 años, al equipo mayor de los Gunners y su pronto ingreso al campo se quedó en desilusión, pues vio desde la banca la derrota de su equipo 3-0 ante el Crystal Palace.

Flores no fue utilizado por el DT Mikel Arteta para ninguno de los tres cambios que realizó en el Selhurst Park, mismos que estuvieron condicionados por el desarrollo del juego.

Antes de la primera media hora de partido el Arsenal ya perdía 2-0, esto por los goles de Jean-Philippe Mateta (16′) y Jordan Ayew (24′).

Para el inicio del segundo tiempo, Gabriel Martinelli ingresó por los Gunners y al 66′ lo hizo Eddie Nketiah. El tercer cambio de Arteta fue al 75′ y el hombre elegido resultó Albert Sambi Lokonga.

Ya para entonces el Arsenal perdía 3-0 tras un penal anotado por Wilfried Zaha. Otro día será para Marcelo Flores.

A disappointing result but we won't let our heads drop 👊

Thanks for all your support tonight, Gooners 🙏 pic.twitter.com/C1Zdh92KEe

— Arsenal (@Arsenal) April 4, 2022