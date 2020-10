Netflix eliminó su prueba gratuita

CIUDAD DE MÉXICO.-Netflix es una de las plataformas de streaming con más usuarios en el mundo. Revolucionó la manera en que se consumen series y películas. Ha apostado por sus propias producciones y, durante la contingencia sanitaria mundial tuvo tal demanda que, incluso, tuvo que bajar la resolución de sus contenidos. Todo ello muestra que la empresa está más que consolidada entre los usuarios y, quizá por ello, es que han decidido eliminar su prueba gratuita.

De manera silenciosa, la empresa ha dejado atrás la posibilidad de que los usuarios tengan acceso libre a su contenido durante un periodo de 30 días. Lo que significa que quienes quieran acceder a su oferta deben elegir alguno de sus planes de pago.

La decisión llega en un momento en que la empresa tiene más valor que nunca, en términos de contenido original, además de que la competencia está aumentando, por lo que se especula que es una estrategia comercial para obtener mayores ganancias y usuarios nuevos.

Este cambio fue detectado originalmente por Phillip Swann, del portal TV Answer Man, y está respaldado por una página del centro de ayuda de Netflix que dice que las pruebas gratuitas “no están disponibles”. No está claro cuándo exactamente Netflix hizo el cambio, pero el hecho es que si aún no eres suscriptor ya no hay opción de probarlo.

En las pruebas realizadas por Swann se explica que, aunque se cambie la región, en la página de ayuda, se puede ver que la prueba ya no está disponible para la mayoría de los países incluidos Japón, el Reino Unido, Canadá y Australia. El único lugar donde pudo encontrar una mención de una prueba gratuita que aún estaba disponible (aunque teniendo en cuenta que no probó todos) fue Afganistán.

En el caso de México, en la página de ayuda de la empresa, en Tech Bit pudimos comprobar que solo aparecen los detalles de los distintos planes disponibles, iniciando en los 139 pesos. Únicamente se menciona que, en algunos casos, se podrá acceder a una prueba gratuita por un nivel superior. Es decir, si el usuario paga el paquete básico, podría, por un mes, recibir la opción de Alta Definición con precio de 196 pesos.

Al ingresar como un nuevo usuario, en ningún momento se encontró información sobre el periodo de prueba gratuita. Esto hasta llegar al tercer y último paso, justo en el que se pide ingresar la información de pago (con tarjeta de crédito). De hecho, al realizar una búsqueda directa aparece el siguiente mensaje:

Aquellos que utilizaban distintas cuentas de correo electrónico y opciones de pago para acceder a pruebas gratuitas y cancelar antes de que el periodo terminara ya no podrán aplicar dicho truco.

Netflix gratis

Otra de las razones por las que se especula que la prueba gratuita ha desaparecido es que desde hace unos meses la plataforma está ofreciendo acceso a cierto contenido de manera libre, sin necesidad de tener una cuenta de Netflix.

Esta prueba de contenido está disponible en México y en todos los países y regiones donde la plataforma brinda servicio. El acceso se realiza desde una sección exclusivamente dedicada a este propósito dentro de su sitio web en https://www.netflix.com/mx/watch-free.

Las películas disponibles en esta modalidad, podrán ser disfrutadas por los usuarios en su totalidad (y con todas las opciones de idioma disponibles). Algunas de las opciones son: Murder Mistery. Conocida como Misterio a Bordo en México; Bird Box. En México, fue llamada Bird Box: A Ciegas. The Two Popes. Dirigida por Fernando Mireilles, y conocida en México como Los Dos Papas.

En cuanto a las series están disponibles Stranger Things, Élite, Jefe en Pañales: de vuelta a los negocios, Así Nos Ven, El Amor Es Ciego y Grace and Frankie. El problema en este caso es que solo se puede ver el primer capítulo de la primera temporada, lo que no sucedía con la prueba gratuita de 30 días.

Cabe recordar que en el canal de YouTube de Netflix también puedes encontrar documentales completos gratuitos, como la serie Nuestro Planeta.

El contenido gratis puede visualizarse desde una computadora o dispositivo Android.