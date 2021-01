Neolaredenses enfrentan “cuesta de enero”

NUEVO LAREDO, TAM.- Luego de las compras navideñas y cenas de fin de año, es probable que algunos neolaredenses enfrente la denominada “cuesta de enero”, sabiendo que aún deben cubrir los gastos de este primer mes del año.

Pero si necesita liquidez para arrancar el 2021, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a través de su página de internet sugiere a la población ser precavidos con los préstamos exprés, que se ofrecen de forma inmediata y sin requisitos básicos como consultar el Buró de Crédito.

Este tipo de empresas generalmente ofrecen créditos de hasta 200 mil pesos, sin aval ni requisitos. Sin embargo, en su mayoría, solicitan al usuario que deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado.

De acuerdo con algunos promotores quienes volantean en las calles, los préstamos son otorgados a empleados del sector público, jubilados, pensionados, el de IMSS, ISSSTE a los que se les diferentes plazos para pagar.

Por ejemplo, hay empresas que por cada 10 mil pesos ofrecen a los trabajadores pagar por quincena mil 100 pesos a 6 meses, mientras que a 12 meses 950 pesos; a 18 meses 750 pesos; a 24 meses 550 pesos; a 36 meses 450 pesos; a 48 meses 350 pesos y a 60 meses 250 pesos.

También les ofrecen grandes beneficios como servicio personalizado, tasa única en cualquier plazo, abono a capital sin penalización y un trámite rápido y sencillo, esto a cambio de ningún requisito, más que una identificación oficial y comprobante de domicilio.

Es por eso que la Condusef recalca que este tipo de empresas no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), por lo que no están constituidas como instituciones financieras y, por ende, la comisión no podrá hacer válida ningún tipo de reclamación en caso de incumplimiento.