Negocia Keanu Reeves liderar serie producida por Scorsese

HOLLYWOOD.-Keanu Reeves se encuentra en negociaciones para protagonizar la adaptación a la televisión de The Devil In The White City, la famosa novela de 2003 de Erik Larson.

El libro cuenta la historia real de dos hombres, un arquitecto y un asesino en serie, cuyos destinos se vinculan para siempre por la Feria Mundial de Chicago de 1893.

Sigue a Daniel H. Burnham, un arquitecto brillante y exigente que desea dejar una marca en el mundo, y Henry H. Holmes, un médico apuesto y astuto que contaba con un palacio construido para seducir, torturar y mutilar a mujeres jóvenes. El proyecto marcaría el primer papel importante de Reeves en la televisión.

La adaptación ha estado en varias etapas de desarrollo desde que Leonardo DiCaprio compró los derechos cinematográficos del libro en 2010. Originalmente sería un largometraje para Paramount con Martin Scorsese como director.

Sin embargo, en 2019, la plataforma Hulu anunció que estaba desarrollando el proyecto como una serie de gran presupuesto con DiCaprio y Scorsese como productores ejecutivos. Ahora, Todd Field está listo para dirigir los dos primeros episodios de la miniserie.

Reeves, quien hace unas semanas estrenó Matrix: Resurrecciones, tiene varios proyectos en puerta, incluyendo John Wick: Capítulo 4, que se lanzará en 2023, y DC League of Super-Pets, para este año.