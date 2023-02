NBA: Dueños de Browns de NFL compran acciones de Bucks

MILWAUKEE. — Jimmy y Dee Haslam, dueños de los Browns de Cleveland de la NFL, acordaron adquirir el 25% de las acciones de los Bucks de Milwaukee en manos de Marc Lasry, con el que el valor de la franquicia de la NBA quedó en 3.500 millones de dólares, según informaron el lunes dos personas con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo aún no ha sido finalizado, añadieron las fuentes que hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas debido a que tanto los Bucks como los Haslams no se han pronunciado sobre la compra.

De confirmarse las cifras, los Haslams desembolsarían alrededor de 875 millones de dólares por la inversión de Lasry en el equipo.

Los Haslams, quienes también son propietarios del Columbus Crew de la MLS, sondearon la posibilidad de adquirir otros equipos profesionales, incluyendo los Timberwolves de Minnesota en el pasado.

Sería la segunda mayor tasación en la historia de la NBA, por detrás de los 4.000 millones de dólares por los Suns y Mercury de Phoenix cuando Mat Ishbia les adquirió en una operación que se cerró a inicios de meses.

También es una masiva ganancia para Lasry. Adquirió a los Bucks junto al exsenador Herb Kohl por unos 550 millones de dólares en 2014, prometiendo mantener al equipo en Milwaukee.

Los Bucks han brillado tras esa venta. Se mudaron a una nueva arena en 2018 y ganaron su primer campeonato de la NBA en 50 años en 2021, liderados por el astro griego Giannis Antetokounmpo.