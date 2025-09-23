Narda alcanza fuerza de huracán en el Pacífico

MIAMI (AP) — Narda evolucionó a huracán el martes en el océano Pacífico frente a la costa oeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Narda tenía vientos máximos sostenidos de 137 kilómetros por hora (85 millas por hora), según el aviso del NHC. El huracán de categoría 1 estaba a 475 kilómetros (295 millas) al suroeste de Manzanillo, México, y se movía hacia el oeste a 20 km/h (13 mph).

Los meteorólogos prevén que Narda continuará fortaleciéndose el martes, pero se esperaba poco cambio en su intensidad el miércoles y jueves.

Mientras tanto, en el Atlántico, se emitió una alerta de huracán el martes para todas las islas de las Azores ante la llegada del huracán Gabrielle. El huracán de categoría 4 se encontraba a 2.755 kilómetros (1.710 millas) al oeste del archipiélago.

A pesar de su distancia de las Azores, los meteorólogos dijeron que el huracán estaba aumentando su velocidad de avance y se acercaría a las islas el jueves.

Gabrielle tenía vientos máximos sostenidos de 215 km/h (130 mph) y viajaba hacia el este-noreste a 31 km/h (20 mph). El sistema ya era responsable de grandes marejadas en las Bermudas al pasar por ahí el lunes.

Los meteorólogos predicen que Gabrielle arrojará hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia en las Azores centrales y occidentales. El NHC también advirtió sobre marejadas ciclónicas y condiciones de huracán para el jueves por la noche.