Nakashima se impone en un Indian Wells sin Djokovic ni Nadal

INDIAN WELLS, California.- Brandon Nakashima sacó ventaja de dos faltas dobles de John Isner en un encuentro plagado de errores para obtener el único rompimiento de saque de todo el partido y así avanzar a la segunda ronda del Abierto de Indian Wells, con una victoria por 7-6 (7), 6-3 en el duelo entre estadounidenses realizado el miércoles.

Bajo la mirada de Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs de Kansas City que estuvo en las gradas, comenzó el primer certamen Masters 1000 del año.

El torneo se disputa en las ramas de mujeres y hombres.

Nakashima, de 21 años y originario de San Diego, se salvó en un punto para set de Isner, de 37 años y semifinalista en Wimbledon en 2018, en camino a ganar el tiebreak del primer parcial.

Y Nakashima, quien ganó el torneo ATP Next Gen Finals el año pasado, tomó una ventaja de 4-2 en el segundo set después de casi hora y media de partido. Ganó sus cuatro puntos en ese game a través de ese par de dobles faltas, una derecha de Isner que pegó en lo alto de la red, y otra que se fue de largo.

En total, Isner, finalista en Indian Wells en 2012, cometió siete dobles faltas, parte de sus 25 errores no forzados, 18 más que Nakashima. El siguiente rival para Nakashima, número 48 del mundo, será el campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, y ex número uno del escalafón Daniil Medvedev, quien acarrea una racha de 14 victorias consecutivas y ha ganado los últimos tres torneos en los que ha participado.

Esa racha exitosa incluye una victoria sobre Novak Djokovic, campeón de 22 torneos de Grand Slam quien no está participando en Indian Wells debido a que no puede viajar a Estados Unidos por ser un ciudadano extranjero no vacunado contra COVID-19.

Rafael Nadal, el jugador con el que Djokovic comparte el récord de más torneos grandes ganados, tampoco está en el desierto. El español está alejado de las canchas desde que sufrió una lesión en el flexor de la cadera izquierda en el Abierto de Australia.

Medvedev, al igual que otros jugadores preclasificados, recibió un pase directo a la segunda ronda.

El miércoles por la noche, Gael Monfils —de 36 años y dos veces semifinalista en Grand Slams — jugaba por primera vez desde agosto, enfrentando a Jordan Thompson. Monfils no ha jugado desde que sufrió una lesión en un pie en agosto del año pasado.

En más actividad del primer día, Evgeniya Rodina, de 34 años, número 427 del mundo, y que solamente había jugado un partido de nivel de la gira, superó a la 68va Alizé Cornet 6-2, 7-5.

Wang Xinyu (67) le ganó a Elise Mertens (37) 6-3, 6-1; Dayana Yastremska (wild card) se impuso a Anna Bondar 6-3, 6-4; Aliaksandra Sasnovich pasó sobre Kaia Kanepi 6-3, 7-6 (5); Anna Blinkova superó a Ann Li 6-1, 6-2; y Linda Noskova venció a Irina-Camelia Begu 7-6 (7), 6-1.

En la rama masculina, Marcos Giron, quien ganó el campeonato colegial con UCLA, eliminó a Aleksandar Kovacevic 6-3, 7-5; Ugo Humbert superó a Bernabé Zapata Miralles 6-2, 7-6 (6); Jason Kubler dejó en el camino a Lorenzo Sonego 6-4, 7-6 (4), y Oscar Otte venció a Laslo Djere 6-3, 7-5.