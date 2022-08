Nadal no jugará el Masters de Montreal por lesión abdominal

MONTREAL.— Rafael Nadal anunció el viernes que no participará en el Masters de Montreal, que se juega en cancha dura, debido a un desgarre abdominal que lo obligó a retirarse de Wimbledon antes de un duelo en semifinales.

‘Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí’, tuiteó Nadal. ‘Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar’.

El español tenía marca de 19-0 en partidos de Grand Slam este año cuando decidió que la lesión era demasiado seria en Wimbledon. Conquistó el Abierto de Australia y el Abierto de Francia para aumentar su total de títulos de majors a 22, un récord en la rama masculina —uno más que Novak Djokovic y dos más que Roger Federer.

Nadal ha ganado cinco veces el título en Montreal.

‘Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño’, agregó el español de 36 años. ‘No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud’.

El estadounidense Mackenzie McDonald tomará el lugar de Nadal en el sorteo.

El jueves, Djokovic informó que tampoco acudirá al Masters de Montreal por no estar vacunado contra el COVID-19 y por lo tanto no poder ingresar a Canadá.