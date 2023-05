Nadal no está listo y se pierde el Abierto de Italia

MADRID .— Rafael Nadal tampoco no disputará el Abierto de Italia debido a que continúa afectado por una lesión de cadera.

‘Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma’, publicó Nadal en Twitter el viernes. ‘Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos’.

Nadal ha ganado el Abierto de Italia un récord de 10 veces.

El campeón de 22 títulos de Grand Slam ha estado fuera desde enero debido a una lesión en el flexor de la cadera izquierda que sufrió durante el Abierto de Australia. El problema lo llevó a perderse, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Barcelona y Madrid.

El español aclaró que aunque se siente mejor no está listo para jugar.

A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto’, escribió. ‘El proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando’.

Nadal, de 36 años, no mencionó la posibilidad de estar listo para el Abierto de Francia que inicia el 28 de mayo.