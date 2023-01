Nacho Cano aconseja a Piqué tras polémica con Shakira

CIUDAD DE MÉXICO.- La separación y después la guerra entre Shakira ha acaparado los reflectores desde hace ya varios meses, pero tras la publicación de “Music Sessions #53”, canción en colaboración con Bizarrap donde la colombiana arremete en contra de Gerard Piqué, el tema ha dividido la opinión pública y al mundo de la farándula.

Varias celebridades, alrededor del mundo, se han pronunciado al respecto, incluso han manifestado su apoyo a la cantante y al exfutbolista a través de los llamados Team Shakira o Team Piqué. Ahora es el exintegrante de Mecano, Nacho Cano, quien habló sobre esta polémica y hasta aconsejó al futbolista para que él también facture, como lo hace la barranquillera.

El cantante y productor se encuentra promocionando su último proyecto musical “Malinche”, y durante su visita al programa español, “Espejo público”, fue cuestionado sobre lo que opinaba del último sencillo de la artista a lo que contestó: “Bueno, es una niña que me imagino que está…escribe de lo que siente”, dijo, antes de ser interrumpido por la conductora quien aseguró que Shakira es una mujer despechada: “Despechada, la palabra es despechada”, expresó.

Pero Nacho fue más allá y le mandó un consejo al exfutbolista para que, al igual que su ex, él también logre facturar con su controvertida vida personal: “Bueno, habrá que ver ahora qué canción hace el otro (Piqué) ¿no? Tendría que hacer un tema. Que haga una canción, que la meta en Spotify, le va a dar más”, agregó.

Sobre si él también le ha dedicado canciones a algunas de sus exparejas, Cano admitió que sí, incluso, varios de sus éxitos se basan en sus fracasos sentimentales; sin embargo, a diferencia de la intérprete de “Monotonía”, el español aseguró que él sólo se ha enfocado en las cosas buenas, pues mantiene una excelente relación con todas y cada una de ellas: “Yo sólo hablo de lo bonito, y con todas mis ex novias tengo una relación estupenda. Con todas. No hay ninguna que hable mal de mí, que yo sepa”, finalizó.

El video que circula en TikTok ya ha generado gran debate, pues los usuarios no sólo arremetieron contra la presentadora por la palabra con la que se refirió a Shakira, también se mostraron en desacuerdo con el productor musical: “¿Qué hay de malo en estar despechada?”, “Le pide mucho a Piqué. ¿Y la mujer, mucha envidia o coraje o qué?”, “A todas las que, despectivamente, la llaman despechada, tengan empatía, ¿cómo se comportarían en su lugar?”, “Una mujer tratando así, a otra… ¡horrible!”, “Muchos artistas sus canciones son de anécdotas sentimentales y rompimientos, ¿qué le pasa a la entrevistadora?”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.