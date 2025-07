Musk dice que formará nuevo partido político tras ruptura con Trump

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Elon Musk dijo que está cumpliendo su amenaza de formar un nuevo partido político tras su ruptura con el presidente Donald Trump, anunciando el Partido Estados Unidos en respuesta a la amplia ley de recortes de impuestos del presidente.

Musk, quien alguna vez fue un aliado constante de Trump cuando dirigía la agencia conocida como el Departamento de Eficiencia Gubernamental, rompió con el presidente republicano por su ley emblemática, que fue firmada el viernes.

A medida que el proyecto de ley avanzaba en el Congreso, Musk amenazó con formar el “Partido Estados Unidos” si “este proyecto de ley de gasto descabellado se aprueba”.

“Cuando se trata de llevar a nuestro país a la bancarrota con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia”, afirmó Musk el sábado en X, la empresa de redes sociales que posee. “Hoy, se forma el Partido Estados Unidos para devolverte tu libertad”.

Cuando los periodistas le preguntaron a Trump sobre el anuncio de Musk el domingo por la tarde, al momento en que se preparaba para regresar a Washington desde su casa en Nueva Jersey, el presidente calificó la propuesta como “ridícula” y alabó el “tremendo éxito del Partido Republicano”.

“Los demócratas han perdido su rumbo, pero siempre ha sido un sistema bipartidista”, agregó Trump. “Y creo que comenzar un tercer partido sólo añade confusión. Realmente parece haber sido desarrollado para dos partidos”. Los terceros partidos, dijo Trump, nunca han funcionado.

La formación de nuevos partidos políticos no es inusual, pero generalmente luchan por atraer un apoyo significativo aparte de los partidos Republicano y Demócrata. Sin embargo, Musk, el hombre más rico del mundo y que gastó al menos 250 millones de dólares apoyando a Trump en las elecciones de 2024, podría impactar las elecciones de 2026 que determinan el control del Congreso si está dispuesto a gastar cantidades significativas de dinero.

Su renovada disputa con el presidente también podría ser costosa para Musk, cuyas empresas dependen de miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y la empresa que cotiza en bolsa Tesla ha sufrido un golpe en el mercado.

No estaba claro si Musk había tomado medidas para crear formalmente el nuevo partido político. Los portavoces de Musk y su comité de acción política, America PAC, no comentaron de inmediato el domingo.

Hasta la mañana del domingo, había múltiples partidos políticos listados en la base de datos de la Comisión Federal de Elecciones que se habían formado en las horas desde la publicación de Musk en X el sábado con versiones de “Partido Estados Unidos”, “DOGE” o “X” en el nombre, o Musk listado entre las personas afiliadas a la entidad.

Pero ninguno parecía ser auténtico, pues llevaban direcciones de correo electrónico como “wentsnowboarding@yahoo.com” o direcciones de Protonmail no rastreables.

Musk pasó la mañana del domingo en X recibiendo comentarios de los usuarios sobre el partido e indicó que usará el partido para involucrarse en las elecciones de mitad de período de 2026.

El mes pasado, amenazó con intentar destituir a todos los miembros del Congreso que votaron por el proyecto de ley de Trump. Musk había llamado al paquete de recortes de impuestos y gastos una “abominación repugnante”, advirtiendo que aumentará el déficit federal, entre otras críticas.

“El Partido Republicano tiene un control total de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y AÚN ASÍ tuvo el descaro de aumentar masivamente el tamaño del gobierno, expandiendo la deuda nacional en un récord de CINCO BILLONES DE DÓLARES”, escribió Musk el domingo en X.

Sus críticas al proyecto de ley y el movimiento para formar un partido político marcan un cambio desde mayo, cuando su tiempo en la Casa Blanca estaba llegando a su fin y el jefe de la compañía de cohetes SpaceX y fabricante de vehículos eléctricos Tesla dijo que gastaría “mucho menos” en política en el futuro.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien chocó con Musk cuando éste dirigía DOGE, declaró el domingo en el programa “State of the Union” de la cadena CNN que los “principios” de DOGE eran populares pero “si miran las encuestas, Elon no lo era”.

“Imagino que a las juntas directivas de sus empresas no les gustó este anuncio de ayer y estarán alentándolo a centrarse en sus actividades empresariales, no en sus actividades políticas”, manifestó.