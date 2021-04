Museo del Louvre pone colección de arte en línea

PARIS.- Todavía falta tiempo para que sea posible considerar un viaje a Europa y conozcas “en vivo” un atractivo turístico tan importante como el Museo del Louvre. Pero, para que no te pongas triste, el emblemático recinto acaba de abrir sus puertas de manera virtual para que admires toda su colección desde la comodidad de tu casa.

Es la primera vez que el Museo del Louvre muestra su colección entera de esta forma. Son 482 mil piezas exhibidas en línea, e incluye algunas que normalmente no puede ver el público. Solo necesitas una conexión a internet, teléfono o computadora y muchas ganas de visitar un pedacito de París sin salir de tu hogar. Cabe mencionar que actualmente el museo sigue cerrado debido a las medidas sanitarias por la pandemia.

El acervo en línea está conformado no solo por piezas del Louvre, sino también procedentes de otras instituciones francesas o que están en calidad de préstamo permanente. Este es el sitio web al que debes entrar para verlo.

Hay varias maneras en que puedes explorar el contenido: por áreas temáticas, por tipo de material o por búsqueda específica, por ejemplo. Incluso está la posibilidad de revisar un mapa interactivo para que vayas sala por sala.

De acuerdo con la revista Smithsonian, el Louvre recibió 2.7 millones de personas en 2020, una cifra mucho menor si la comparas con las 9.6 millones de visitas que tuvo en 2019. En cambio, su sitio web recibió 21 millones de visitas, aproximadamente, durante el año pasado, como reflejo del confinamiento y las diversas maneras en que la gente buscó viajar desde casa.

Obras maestras

La cantidad de obras maestras en el museo es enorme. Sin embargo, mencionamos unos ejemplos para que te des una idea del recorrido virtual que puedes dar.

1. La Gioconda



Foto: Unsplash

¿Habrá una obra exhibida en el Louvre que resulte más famosa e icónica que ésta? También conocida como Mona Lisa, es una pintura de Leonardo Da Vinci que fue creada entre 1503 y 1519.

Algunos datos:

-Más allá de la técnica, su lugar e influencia en la Historia del arte o su enigmática sonrisa, ¿sabes qué es lo que catapultó su fama mundial en la era contemporánea? Su robo en 1911 y el revuelo mediático que le siguió, de acuerdo con CNN.

-Aunque su importancia en la cultura es masiva, las medidas reales de la obra alcanzan apenas 76x53cm.

-El sitio web del Louvre tiene una experiencia de realidad virtual y un recorrido para que explores la obra a detalle.

2. La Libertad guiando al pueblo



Foto: Louvre

Una pintura de 1830 creada por Eugène Delacroix, conmemorando la Revolución de Julio que derrocó al rey Carlos X. En la obra predomina una figura femenina como personificación de la libertad, ante una multitud conformada por diferentes tipos de personas que participaron en la lucha. En el fondo se aprecia Notre Dame.

3. Venus de Milo



Foto: Unsplash/ Tabitha Turner.

La estatua, perteneciente a la tradición helenística, fue descubierta en 1820 y desde 1821 ha pertenecido al museo. Comúnmente se cree que es una representación de Afrodita, creada en mármol por Alejandro de Antioquía aproximadamente en el 150 a. C. Los brazos de la estatua nunca fueron encontrados, de acuerdo con la Enciclopedia Británica.

4. Gran Esfinge de Tanis



Foto: Louvre

La estatua es una de las esfinges más grandes que se conservan fuera de Egipto, de acuerdo con Ancient History. Fue encontrada en 1825, en las ruinas del Templo de Amón en Tanis. Alcanza 1.83 metros de alto y 1.54 de largo.

La balsa de la Medusa

Foto: Louvre

Una obra de 1819, del artista Théodore Géricault. Muestra a los sobrevivientes de un naufragio, muriendo de hambre en una balsa; este incidente real, del cual muy pocas personas salieron con vida después de que 150 pasajeros habían logrado subir a la balsa, tuvo implicaciones políticas en Francia debido a la incompetencia del capitán de la embarcación La Medusa, quien había ganado su puesto de manera corrupta.

Otros recorridos virtuales

Desde antes de que el museo pusiera su colección en línea, ya existían varios recorridos virtuales para disfrutar desde casa. Aquí hay algunos, los cuales encuentras en el sitio web oficial.

-The Advent of the Artist. Es un recuento histórico que muestra cómo el concepto de artesano anónimo fue evolucionando hasta alcanzar la noción de artista. Incluye obras de Delacroix y Rembrandt, por ejemplo.

-Power Plays. Aquí se hace una relación entre el arte y el poder político, de la antigüedad al presente.

-The Body in Movement. Hace una oda a la danza, explorando como diversos artistas han sido capaces de expresar el movimiento humano.