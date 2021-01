Murió David Richardson, guionista de ‘Los Simpson’

CIUDAD DE MÉXICO.-El veterano showrunner de comedia David Richardson falleció de una insuficiencia cardíaca ayer a los 65 años, reportó el medio especializado Deadline.

Richardson había terminado recientemente la quinta y última temporada de la serie animada de Netflix F Is for Family, en la que se desempeñó como productor ejecutivo.

“Conocí a David en 2000 cuando era mi jefe en What About Joan, y nunca olvidé lo genial que era como escritor, presentador y amigo”, dijo Michael Price, cocreador, productor ejecutivo y showrunner de F Is For Family.

“Cuando tuve la oportunidad de convertirme en showrunner en F Is For Family, él fue la primera persona a la que llamé para agregar al personal. Desde el primer día del programa, él fue mi mano derecha, siempre lanzando grandes bromas, magistral con la historia y simplemente un gran, gran tipo. Sus huellas digitales están en cada fotograma de nuestro programa y su pérdida es inconmensurable para mí”.

David, quien fuera un sobreviviente de cáncer tras casi 30 años de lucha contra la enfermedad, comenzó su carrera como escritor de comedias televisivas en 1985 en la serie de NBC Grand, de Michael Leeson y Carsey-Werner, protagonizada por Pamela Red y Bonnie Hunt.

Trabajó dos temporadas en la comedia Empty Nest antes de pasar a la animación con una temporada en Los Simpson.

Entre sus trabajos también se encuentran tres temporadas de Two and a Half Men, también escribió y produjo para Malcolm el de en Medio, 8 Simple Rules, Phenom, Ed y What About Joan, protagonizada por Joan Cusack y Kyle Chandler, en la que se desempeñó como showrunner.

Con The John Larroquette Show, de Witt-Thomas, ganó un premio Humanitas por su episodio “Faith”.

Durante su carrera, Richardson desarrolló y fue productor ejecutivo de muchos pilotos y creó y fue productor ejecutivo de Manhattan, AZ, que se transmitió en Estados Unidos.

Richardson regresó a la animación con F Is For Family, creada por Bill Burr y Michael Price, a la que se unió al principio como coproductor ejecutivo, llegando a ser productor ejecutivo en la tercera temporada.

Richardson estuvo casado con Charleen Easton Richardson, con quien comparte dos hijos, los gemelos Arlo y Atticus, de 12 años. Además, tuvo otro infante, Wayne, producto de un matrimonio anterior.

La familia está planeando una ceremonia privada. Posteriormente se llevará a cabo una celebración pública de la vida de Richardson.

Para apoyar la investigación y desarrollo de curas para salvar vidas de niños con cáncer, se pueden hacer donaciones a nombre de David Richardson al St. Jude’s Children’s Research Hospital,