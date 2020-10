Murió Conchata Ferrell, de ‘Dos Hombres y Medio’

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Conchata Ferrell falleció hoy, a la edad de 77 años, como resultado de complicaciones tras sufrir un paro cardíaco en mayo.

Ferrell fue conocida por su papel de la ama de llaves ‘Berta’ en la exitosa comedia de CBS Dos Hombres y Medio. Este papel le valió dos nominaciones al Emmy de actriz de reparto en una serie de comedia en 2005 y 2007.

“Ella era una hermosa humana. El exterior brusco de Berta fue una invención de los escritores. La calidez y la vulnerabilidad de “Chatty” eran sus verdaderas fortalezas. Lloro por la mujer que extrañaré y la alegría que trajo a tantos”, dijo la estrella de Dos Hombres y Medio, Jon Cryer, en Twitter.

Charlie Sheen, protagonista de la misma serie, también lamentó la partida de la intérprete a través de sus redes sociales.

“Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu cuidado de la casa era sospechoso, pero tu cuidado a las personas fue exitoso”, escribió.

La veterana actriz también consiguió una nominación al Emmy en 1992 por su papel de Susan Bloom en L.A. Law (1986-1994). Sus otras series de televisión notables incluyen Good Times (1974-1979), E / R (1984-1985), Grace y Frankie (2015), Buffy, la Cazavampiros (1997-2003) y BJ and The Bear (1978-1981).

Ferrell también fue una actriz respetada en el teatro. Obtuvo éxito fuera de Broadway como miembro original del Circle Repertory Theatre. Por su aparición como Gertrude Blum en The Sea Horse, de Edward J. Moore, recibió un premio Drama Desk, un premio Theatre World y un premio Obie a la mejor actriz en 1974.

La nacida en West Virginia también tuvo créditos cinematográficos, como Heartland, que marcó su primer papel protagónico, Network; Mystic Pizza, Krampus y El Joven Manos de Tijera.

Ferrell, cuyos créditos más recientes incluyeron The Ranch de Netflix, la película para televisión A Very Nutty Christmas y la próxima película Deported, se había mudado a un centro de atención a largo plazo hace varios meses después de sufrir un paro cardíaco.

