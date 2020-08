Multarán con 400 pesos a quienes no porten cubrebocas

También se sancionará con 800 pesos a quien no respete el doble no circula de los vehículos y a las personas que transiten de 10 de la noche a 5 de la mañana sin justificación alguna.

Las multas por no traer cubrebocas correrán a cuenta de personal de Protección Civil. [Agencias]

NUEVO LAREDO.- A 400 pesos ascenderán las multas a las personas que anden en la calle y no porten cubrebocas, a la vez que se sancionará con 800 pesos a quienes no respeten el doble no circula con sus vehículos, así como también los que circulen en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, sin justificación alguna.

Así lo hizo saber el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, durante la conferencia virtual de prensa que ofreció este lunes el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, y quien dijo que dado a que mucha gente sigue sin entender, se va a proceder a aplicar multas a quienes incumplan con las normas exigidas por la pandemia.

Para los conductores que traigan placas que no debe circular, y para vehículos conducidos por personas a deshoras, de las 22:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente, las multas serán de 800 pesos”, dijo Cárdenas Thomae, quien agregó que estas sanciones correrán a cargo de personal de Tránsito Municipal, con el apoyo de personal de la COEPRIS.

Asimismo dijo que por no traer cubrebocas se sancionará con 400 pesos, y esto correrá a cuenta de personal de Protección Civil.

Al respecto el alcalde Enrique Rivas Cuéllar dijo no se pretende que esto sea ni recaudatorio, ni de hostigamiento, pero lamentó que ya vamos a llegar a los cinco meses de estar haciendo recomendaciones y hay gente que sigue sin entender.

Asimismo aceptó que esta situación puede generar un costo político, y un desgaste con la sociedad, “pero estoy dispuesto a pagarlo, lo que no estoy dispuesto es a cargar el resto de mis días por no haber hecho nada en cuanto a la gente pierda la vida”, aseveró Rivas.