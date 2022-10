Multan a motociclistas por incumplir Reglamento de Tránsito

Se detectó a repartidores de Didi Foods, Uber Eats y Rappi, además de empresas locales, que no contaban ni siquiera con una identificación que acredite su trabajo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron un operativo para que motociclistas que circulan en la ciudad cumplan con el Reglamento de Tránsito, ante la incidencia de accidentes en que se ven involucrados.

Durante el operativo, realizado en la intersección de las calles Municipio Libre y Monterrey, se multaron a 23 conductores y se llevaron al corralón las motocicletas que tripulaban.

Los motociclistas deben cumplir con el Reglamento de Tránsito y Vialidad de Tamaulipas, usando casco, contar con licencia para manejar, y que la unidad tenga placas vigentes.

Ante el aumento del uso de motocicletas para trabajar en diferentes plataformas y el incremento de accidentes en donde se ven involucrados, resultando lesionados en la mayoría de los percances, se determinó realizar el operativo.

Los 23 motociclistas fueron multados por no contar con licencia, no usar casco y no traer placas en su vehículo, para recuperar sus unidades deberán presentar la documentación ante el Departamento Jurídico de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

Se hizo el exhorto para que las personas que usen motocicleta como medio de transporte o para su trabajo, respeten el reglamento de Tránsito en vigor.