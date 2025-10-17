Muestra Nuevo Laredo su grandeza en la Feria Tamaulipas 2025

En un ambiente lleno de música, color y tradición, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal inauguró el stand de Nuevo Laredo dentro de la Feria Tamaulipas 2025, una celebración que resalta la grandeza, identidad y unidad de todo el estado.

Tras acompañar al gobernador Américo Villarreal Anaya y a su esposa, María Santiago de Villarreal, en la apertura oficial de esta gran fiesta, la presidenta municipal cortó el listón del pabellón neolaredense, donde los visitantes podrán disfrutar de una experiencia única que combina gastronomía, cultura, turismo y la calidez de su gente.

“Esta feria es un reflejo del orgullo de ser tamaulipecos, de nuestras raíces y del trabajo que nos une; Nuevo Laredo llega con el corazón abierto para mostrar todo lo que somos: una ciudad dinámica, en constante transformación, con un crecimiento sostenido y una paz social que se siente y se vive todos los días; Queremos que quienes visiten nuestro stand descubran la esencia de una frontera fuerte, próspera y llena de oportunidades”, expresó la alcaldesa Canturosas Villarreal.

Durante el evento, la alcaldesa estuvo acompañada de su esposo, Óscar Mario Hinojosa; la secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz; el director de Turismo, Alfredo Guarneros, así como personal de la dependencia, quienes junto a expositores y artesanos dieron vida al pabellón fronterizo.

Con la alegría de los visitantes, el aroma a cabrito, los sabores del norte y las notas de música regional, el stand de Nuevo Laredo se convirtió en uno de los más visitados durante la inauguración. Además, el programa “Hecho en NLD” tiene una destacada presencia, promoviendo el talento y los productos locales ante miles de tamaulipecos que recorrerán la feria del 16 al 27 de octubre.

Dentro del stand, se promueven lugares turísticos como el Centro Cultural, el Zoológico y Acuario de Nuevo Laredo, Museos, así como espacios renovados por este gobierno como el parque Península del Laguito, los parques Viveros y Mendoza, entre otros.

La Feria Tamaulipas 2025 ofrece una amplia cartelera artística, pabellones temáticos y exposiciones de los 43 municipios, consolidándose como el escaparate más importante para mostrar al país la riqueza cultural, productiva y turística del estado.