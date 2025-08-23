Muere trailero tras choque en la Nacional; hay un detenido

La víctima fue identificada como Ángel, de 24 años, originario de Saltillo

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 151, en el sitio conocido como “La Bamba”. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 151, en el sitio conocido como “La Bamba”. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre perdió la vida tras un aparatoso accidente entre dos tractocamiones en la Carretera Monterrey–Nuevo Laredo, en su tramo libre. El percance se registró cuando uno de los conductores intentó rebasar sin precaución, lo que desencadenó el fatal choque.

La víctima fue identificada como Ángel, de 24 años y originario de Saltillo, cuyo cuerpo salió proyectado de la unidad de carga que manejaba. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 151, en el sitio conocido como “La Bamba”.

Elementos de Bomberos de Rescate acudieron de inmediato, confirmando el deceso del joven. Posteriormente, se presentaron autoridades ministeriales y de seguridad para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

El otro conductor involucrado, Javier, de 55 años, empleado de la empresa “Quiroga Trucking”, fue detenido en el lugar. Según los primeros reportes, manejaba un tráiler International modelo 2020 cuando intentó una maniobra de rebase que derivó en el choque.

Por su parte, Ángel conducía un tractocamión Freightliner modelo 2013, perteneciente a la compañía Industrial Hefesto. Tras el impacto, la unidad salió del camino y volcó, proyectando al operador y provocándole una lesión mortal en la base del cráneo.

A pesar de la gravedad del siniestro, no se registraron bloqueos importantes en la vialidad. La Guardia Nacional División Carreteras tomó conocimiento del caso y se hizo cargo de las indagatorias.