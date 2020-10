Muere Marge Champion, la actriz que inspiró al personaje de Blancanieves

E.U.-Murió a los 101 años de edad Marge Champion, la actriz que inspiró a Walt Disney para la creación de Blancanieves y otros personajes de las películas clásicas de Disney.

Gregg Champion, hijo de Marge, confirmó la noticia a varios medios como Deadline. La también bailarina fue uno de los rostros más conocidos de Hollywood durante los años 40 y 50 del siglo XX.

La famosa adquirió su pasión por el baile de su papá el coreógrafo Ernest Belcher, quien trabajó con figuras como Shirley Temple y Cyd Chariss.

Marge Champion se desarrolló como modelo y actriz y después se consolido como coreógrafa. También formó parte del comité de selección de los Tony.

Sin embargo, su papel más importante fue desarrollado para Disney ya que sirvió como modelo para los movimientos de Blancanieves en la película de 1937. La actriz realizaba las escenas y luego pasaban por el filtro animado.

Marge tenía 14 años cuando sus movimientos inspiraron al equipo de animadores de la compañía, quienes buscaban que el personaje tuviera una forma de caminar y bailar lo más real posible. Se conoce que cobró 10 dólares por día trabajado.

Su trabajo fue muy bien recibido que incluso participó en dos producciones más: el Hada Azul de “Pinocho” de 1940, los hipopótamos que eran bailarinas de ballet en “Fantasía” de 190 y para Mr. Stock de Dumbo de 1941.

Marge Champion estuvo asociada tanto profesional como sentimentalmente a Gower Champion. Fuera de la animación protagonizó varios musicales para la Metro Goldwyn Mayer como el remake de Show Boat, Mr. Music, Lovely to Look At y Three for the Show, entre otros.

Tras participar en varios musicales en Broadway, shows televisivos y películas, la artista se retiró en 1982. La actriz estuvo casada tes veces, tuvo dos hijos (Blake y el actor Gregg Champion) y cinco hijastros.

Marge Champion ganó un Emmy en 1975 por la coreografía del telefilm ‘Queen of the Stardust Ballroom’. Como actriz participó en las películas ‘Everything I Have Is Yours’ y ‘The Swimmer’.