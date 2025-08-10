Muere Juan Carlos Ramírez a los 38 años, actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Rosario Tijeras’

¿Qué le pasó a Juan Carlos Ramírez? El joven actor de ‘Marea de pasiones’ murió tras una emergencia médica

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Carlos Ramírez Ayala, actor de La Rosa de Guadalupe, falleció a los 38 años debido a una condición poco común y mortal.

La muerte del actor de Televisa y Netflix fue confirmada por su agencia de representación I Am This, que emitió un mensaje de despedida en historias de Instagram: “Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón”.

¿De qué murió el actor Juan Carlos Ramírez?

En un segundo comunicado de I Am This, en nombre de la familia, informó: “Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”.

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en una arteria del cerebro. Si esta se rompe, provoca una hemorragia que puede causar daño neurológico grave o la muerte.

En muchos casos, la detección ocurre de manera incidental, ya que la condición puede permanecer silenciosa hasta que se produce una ruptura.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, Juan Carlos Ramírez decidió seguir su pasión por la actuación en 2018, con su debut en la miniserie Puño Limpio.

A lo largo de su carrera, Juan Carlos Ramírez participó en más de 30 proyectos, destacando por su compromiso y energía en cada papel. Su actuación como Chivo en Rosario Tijeras fue particularmente recordada por la intensidad y humanidad que imprimió al personaje.

Su presencia en La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho lo acercó al gran público, mientras que sus trabajos en series como Marea de Pasiones y El Último Rey mostraron su rango interpretativo.

Su talento y versatilidad lo llevaron a participar en alrededor de 20 producciones televisivas, según IMDb:

Rosario Tijeras 4 (2025) – 16 episodios como Chivo

Como dice el dicho (2019–2024) – 6 episodios

Lotería del crimen (2024) – 1 episodio como Luis Gabriel

Marea de pasiones (2024) – 10 episodios como Dr. Jeremías Altamirano

La rosa de Guadalupe (2017–2024) – 12 episodios

Dra. Lucía: Un don extraordinario (2023) – 1 episodio como Tarik

Minas de Pasión (2023) – 1 episodio como José

Esta Historia Me Suena (2020–2023) – 4 episodios

Lo Que Callamos Las Mujeres (2023) – 1 episodio como Jimmy

Archivo Muerto (2023) – 1 episodio como Abraham

Un Día Para Vivir (2021–2022) – 2 episodios como Ernesto / Guillermo

El Último Rey (2022) – 11 episodios como Luis Fer

Rutas de la vida (2022) – 1 episodio como Daniel

Amo (2021) – Cortometraje como Bruce

Grand Slam (2019) – Cortometraje como Carlos Tarro

Me Gustan Mayores (2019) – 1 episodio como Daniel Nassif

Preso No. 1 (2019) – 13 episodios como Asistente Mayorga

Puño Limpio (2019) – Miniserie como Gustavo

El boxeador (2018) – Papel como Tato

Además de su trabajo en televisión, también incursionó en cortometrajes y producciones independientes, consolidándose como un rostro familiar para el público mexicano.